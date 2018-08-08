Слезы радости и "магия" чисел: рекордное количество пар женятся в Киеве 8.08.18

Фото: Регистрация брака в счастливую дату (РБК-Украина, Виталий Носач)

Влюбленные верят, что "волшебная восьмерка" подарит их семье бесконечное счастье и любовь

8 августа 2018 года – особая дата для многих украинских молодоженов. Именно на этот день в Киеве было подано рекордное количество заявлений для регистрации брака. Многие пары верят, что "счастливые" числа 8.08.18, где много восьмерок-символов бесконечности, подарят их семьями вечное счастье, любовь, уют и доверие.

Всего в этот день в столице Украины планируют пожениться 353 пары. Регистрация браков происходит в течение всего дня.

Слезы радости, объятия, море цветов и бурные эмоции: задолго до 9 утра у Центрального отдела государственной регистрации браков ждали супружеские пары и их близкие.

Фото: Самым популярным в столице местом для бракосочетания традиционно остается Центральный отдел регистрации браков (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Например, только в Центральном отделе государственной регистрации браков на этот день запланировано 77 бракосочетаний. По сравнению с прошлым годом 8 августа в Киеве было зарегистрировано всего 182 брака, в частности, в Центральном ОГРБ – 18", - отметил глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Из этих 353 пар 44 поженятся, воспользовавшись услугой "Брак за сутки", уточнил он.

"Это символ вечности нашей супружеской жизни"

Николай Романец и его жена Екатерина подали заявку на регистрацию брака 8.08.18 еще в январе этого года. Заявку отправляли через интернет, не выходя из дома.

"Мы хотели, чтобы этот день для нас точно нашлось свободное место, поэтому решили подать так заранее. Число 8 символизирует бесконечность, для меня это символ вечности нашей супружеского жизни. Никаких бумажных заявлений мы никуда не несли. Регистрировались дома вечером с компьютера. Очень удобно и никаких сложностей", - говорит Екатерина.

Фото: Чтобы заключить брак в "счастливую восьмерку" 8.08.18, Николай и Екатерина Романец (на фото справа) подавали заявку еще в январе этого года (РБК-Украина, Виталий Носач)

Муж Екатерины Николай говорит, что 8.08.18 – для него обычная дата, а зарегистрировать брак именно в этот день решили по инициативе жены.

"Дата как дата. Но тут решала Екатерина. Для меня важно, чтобы ей было хорошо", - говорит Николай.

Марта и Дмитрий Свириденко говорят, что их регистрация брака сегодня станет сюрпризом для их родных и близких.

В Центральный отдел государственной регистрации браков они пришли вдвоем: без друзей и родственников. Зато на выходные они запланировали уютное празднование в семейном кругу.

Фото: Марта и Дмитрий Свириденко – еще одна новая счастливая семья, которая зарегистрировала брак 8.08.08 (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Я верю, что сегодняшняя дата принесет счастье и бесконечную любовь нашей семье", - говорит Марта.

Она пришла на церемонию заключения брака в красивой красной вышиванке, а ее муж надел рубашку светлого цвета. Во время празднования свадьбы на выходных девушка наденет белое платье, рассказывает она.

Фото: Некоторые супруги планировали дату бракосочетания заранее, но все больше пар пользуются услугой "Брак за сутки" (РБК-Украина, Виталий Носач)

Александр и Ангелина решили праздновать свадьбу в розовом цвете и именно в этот день. Они оба уверены, что такая особая дата принесет их супружеской паре бесконечное счастье и любовь.

Эта пара верит, что "счастливая восьмерка" – это символ бесконечности, которая тематически связана с их свадьбой.

Фото: В "счастливую" дату 8.08.18 браки в Киеве начали регистрировать с самого утра (РБК-Украина, Виталий Носач)

Наталья и Дмитрий находятся в браке уже в течение восьми лет. Когда выбирали дату для бракосочетания, о предрассудках совсем не думали.

Но сегодня в "день счастливой 8" они празднуют очередную годовщину свадьбы и обновляют обеты в Днепровском ЗАГСе.

Фото: Регистрация брака в счастливую дату (РБК-Украина, Виталий Носач)

Это супруги, как и многие другие пары в этот день, таким образом решили, что "счастливые восьмерки" укрепят их отношения и будут знаком любви и бесконечного счастья в их семейной жизни и в дальнейшем.

Богатый на свадьбы август и "счастливая восьмерка"

Всего в Киеве 08.08.18 брак заключат 352 пары.

Самым популярным в столице местом для регистрации браков традиционно остается Центральный отдел государственной регистрации браков, что на проспекте Победы, 11.

Фото: В Киеве в "счастливую дату" брак заключат 352 пары (РБК-Украина, Виталий Носач)

В этот день здесь запланировано 84 регистраций брака. Эта цифра к концу дня может возрасти.

Для сравнения, в этот же день прошлого года в столице Украины было зарегистрировано всего 182 брака, рассказывает глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Фото: Станислав Куценко, председатель столичной юстиции (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Именно сегодня многие пары хотят расписаться. Здесь, в Центральном отделе регистрации браков, сегодня в течение всего дня будет заключено 84 брака. Между прочим, эта цифра может увеличиться. Ведь украинцы могут воспользоваться услугой "Брак за сутки", прямо сейчас подав заявление. Между прочим, сейчас проходит флешмоб от Министерства юстиции Украины: все пары могут в Facebook выкладывать свои фотографии со знаком "восьмерки", знаком бесконечности. Заключенные в этом году браки будут долговременные и крепкие. Поэтому я желаю украинцам счастливой семейной жизни. И – заключайте браки!" - комментирует Станислав Куценко.

По его словам, в символические даты, конечно, браков заключают больше.

Фото: Пары верят, что счастливая дата бракосочетания принесет им любовь и семейный уют (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Между прочим, именно август 2018 года будет по-настоящему свадебным, потому что у нас в этом месяце есть несколько символических дат: 08.08.18. Далее это 18.08.18. На эту дату подано 388 заявок. Это еще больше, чем на 08.08.18. И также - 28.08.18. На эту дату подано в целом по Украине 1201 заявка. Я предполагаю, что их количество может увеличиваться. Поэтому в целом этот год по приметам является символическим, потому что есть много цифр 8, и многие хотят пожениться именно в этом году", - добавляет глава столичной юстиции.

Фото: Пары надеются, что "магическое" число принесет им радость и счастье семейной жизни (РБК-Украина, Виталий Носач)

Среди пользователей услуги "Брак за сутки" – меньше разводов

Глава столичной юстиции Станислав Куценко призвал пользоваться удобной услугой – "Брак за сутки", заявку на регистрацию которого можно заключить очень удобно и быстро.

Интересно, что пары, которые заключили брак с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления, рассказывает Станислав.

Фото: "Процент разводов при заключении "Брака за сутки" ниже, чем при стандартной процедуре заключения брака" – Станислав Куценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

"За два года было заключено 38 444 брака в рамках проекта "Брак за сутки". Из них развелись всего 615 пар. Это составляет 1,6%, и этот процент действительно ниже, чем процент развода при стандартной процедуре заключения брака. Это говорит о том, что этот проект является успешным и я советую им пользоваться. А в городе Киеве сегодня будет семитысячная пара, которая заключит брак в рамках проекта "Брак за сутки". Мы ждем ее где-то после обеда. Сейчас точно неизвестно, кто именно это будет, но мы сюрприз для этой пары точно подготовим", - говорит Станислав Куценко.

Что нужно для регистрации брака за сутки?

В Главном территориальном управлении юстиции города Киева объясняют процедуру пошагово:

Шаг 1. Обратиться к организатору брачной церемонии, аккредитованнму субъекту: в Киеве их 4;

Шаг 2. Выбрать дату и время проведения регистрации брака;

Шаг 3. Заключить соответствующий договор с организатором;

Шаг 4. Прийти на собственную свадьбу!

Фото: Регистрация брака в счастливую дату (РБК-Украина, Виталий Носач)

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