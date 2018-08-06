Магія чисел: в Україні майже три тисячі пар хочуть вступити в шлюб в один день

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Мін'юст України повідомило, скільки пар подали заяви на реєстрацію шлюбу 18 серпня

Стало відомо про те, що 2790 пар в Україні подали заяви на реєстрацію шлюбу 18 серпня. Ще 1565 пар планують одружитися 8 серпня, а 1201 пара зроблять це 28 серпня. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Міністерство юстиції України.

"На 08.08.2018 подано 1565 заяв, на 18.08.2018 р. Подано 2790 заяв, на 28.08.2018 р. - 1201 заяву про державну реєстрацію шлюбу", - розповіли в Мін'юсті.

Раніше в РБК-Україна повідомлялося, що заступник міністра юстиції з питань держреєстрації Олена Сукманова заявила, що пари, які одружилися за допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються рідше, ніж ті, що одружилися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми.

Сукманова зазначила, що за період функціонування послуги - з липня 2016 року по липень 2018 року - була зібрана статистика. Зокрема, виявилося, що відсоток серед пар, які одружилися стандартним способом складає 1,9%, а серед тих, хто одружився за добу - 1,6%. Вона додала, що з 38 444 пар, які одружилися за добу, розлучилися лише 615.

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