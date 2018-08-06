Магия чисел: в Украине почти три тысячи пар хотят вступить в брак в один день

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Минюст Украины сообщило, сколько пар подали заявления на регистрацию брака 18 августа

Стало известно о том, что 2790 пар в Украине подали заявления на регистрацию брака 18 августа. Еще 1565 пар планируют вступить в брак 8 августа, а 1201 пара сделают это 28 августа. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Министерство юстиции Украины.

"На 08.08.2018 г. подано 1565 заявлений, на 18.08.2018 г. Подано 2790 заявлений, на 28.08.2018 г. - 1201 заявление о государственной регистрации брака", - рассказали в Минюсте.

Ранее в РБК-Украина сообщалось, что заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Елена Сукманова заявила, что пары, которые поженились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления.

Сукманова отметила, что за период функционирования услуги - с июля 2016 по июль 2018 года - была собрана статистика. В частности, оказалось, что процент среди пар, которые поженились стандартным способом составляет 1,9%, а среди тех, кто женился за сутки - 1,6%. Замминистра добавила, что из 38 444 пар, которые поженились за сутки, развелись только 615.

Напомним, легендарная российская пара юмористов Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся и делят совместно нажитое имущество в суде.

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