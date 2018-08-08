Сльози радості і "магія" чисел: рекордна кількість пар одружуються у Києві 8.08.18

Фото: Реєстрація шлюбу у щасливу дату (РБК-Україна, Віталій Носач)

Закохані вірять, що "чарівна вісімка" подарує їхній родині безкінечне щастя і кохання

8 серпня 2018 року – особлива дата для багатьох українських молодят. Саме на цей день у Києві була подана рекордна кількість заяв для реєстрації шлюбу. Багато пар вірять, що "щасливі" числа 8.08.18, де багато вісімок-символів безкінечності, подарують їхнім родинами вічне щастя, кохання, затишок і довіру.

Загалом цього дня у столиці України планують побратися 353 пари. Реєстрація шлюбів відбувається протягом усього дня.

Сльози радості, обійми, море квітів і бурхливі емоції: задовго до 9 ранку біля Центрального відділу державної реєстрації шлюбів чекали подружні пари і їх близькі.

Фото: Найпопулярнішим в столиці місце для укладення шлюбу традиційно залишається Центральний відділ державної реєстрації шлюбів (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Наприклад, тільки у Центральному відділі державної реєстрації шлюбів на цей день заплановано 77 одружень. Порівняно з минулим роком 8 серпня у Києві було зареєстровано всього 182 шлюби, зокрема, у Центральному ВДРШ – 18", - зазначив очільник столичної юстиції Станіслав Куценко.

З цих 353 пар 44 одружаться, скориставшись послугою "Шлюб за добу", уточнив він.

"Це символ вічності нашого подружнього життя"

Микола Романець і його дружина Катерина подали заявку на реєстрацію шлюбу 8.08.18 ще у січні цього року. Заявку відправляли через інтернет, не виходячи з дому.

"Ми хотіли, щоб цього дня для нас точно знайшлося вільне місце, тому вирішили подати так рано. Число 8 символізує безкінечність, для мене це символ вічності нашого подружнього життя. Ніяких паперових заяв ми нікуди не несли. Реєструвалися вдома ввечері з комп'ютера. Дуже зручно і ніяких складнощів", - каже Катерина.

Фото: Щоб укласти шлюб у "щасливу вісімку" 8.08.18, Микола і Катерина Романець (на фото справа) подавали заявку ще у січні цього року (РБК-Україна, Віталій Носач)

Чоловік Катерини Микола каже, що 8.08.18 – для нього дата звичайна, а зареєструвати шлюб саме в цей день вирішили за ініціативи дружини.

"Дата як дата. Але тут вирішувала Катерина. Для мене важливо, щоб їй було добре", - каже Микола.

Марта і Дмитро Свириденко кажуть, що їх реєстрація шлюбу сьогодні стане сюрпризом для їх рідних та близьких.

До Центрального відділу державної реєстрації шлюбів вони прийшли удвох: без друзів та родичів. Зате на вихідні вони запланували затишне святкування у родинному колі.

Фото: Марта і Дмитро Свириденко – ще одне щасливе подружжя, яке зареєструвало шлюб 8.08.08 (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Я вірю, що сьогоднішня дата принесе щастя і безкінечне кохання нашій родині", - каже Марта.

Вона прийшла на церемонію укладання шлюбу у красивій червоній вишиванці, а її чоловік вдягнув сорочку світлого кольору. Під час святкування весілля на вихідних дівчина вдягне білу сукню, розповідає вона.

Фото: Деякі подружжя планували дату одруження заздалегідь, але все більше пар користуються послугою "Шлюб за добу" (РБК-Україна, Віталій Носач)

Олександр та Ангеліна вирішили святкувати весілля у рожевому кольорі та саме в цей день. Вони обидва впевнені, що така особлива дата принесе їхній подружній парі безкінечне щастя і кохання.

Ця пара вірить, що "щаслива вісімка" – це символ нескінченності, яка тематично пов'язана з їх весіллям.

Фото: У "щасливу" дату 8.08.18 шлюби в Києві почали укладати з самого ранку (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наталя і Дмитро перебувають у шлюбі уже протягом восьми років. Коли обирали дату для одруження, не думали про забобони.

Але сьогодні у "день щасливої 8" вони святкують чергову річницю весілля і поновлюють обітниці у Дніпровському ВДРАЦСі.

Фото: Реєстрація шлюбу у щасливу дату (РБК-Україна, Віталій Носач)

Це подружжя, як і багато інших пар цього дня, таким чином вирішило, що "щасливі вісімки" укріплять їх відносини й будуть знаком безкінечного кохання та щастя у їх сімейному житті й надалі.

Багатий на весілля серпень і "щаслива вісімка"

Всього у Києві 08.08.18 шлюб укладуть 352 пари.

Найпопулярнішим в столиці місцем для реєстрації шлюбів традиційно залишається Центральний відділ державної реєстрації шлюбів, що на проспекті Перемоги, 11.

Фото: У Києві у "щасливу дату" шлюб укладуть 352 пари (РБК-Україна, Віталій Носач)

Цього дня тут заплановано 84 реєстрацій шлюбу. Ця цифра до кінця для може зрости.

Для порівняння, цього ж дня минулого року у столиці України було зареєстровано всього 182 шлюби, розповідає очільник столичної юстиції Станіслав Куценко.

Фото: Станіслав Куценко, очільник столичної юстиції (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Саме сьогодні багато пар хочуть розписатися. Тут, у Центральному відділі реєстрації шлюбів, сьогодні протягом усього дня буде укладено 84 шлюби. Між іншим, ця цифра може збільшитись. Адже українці можуть скористатися послугою "Шлюб за добу", прямо зараз подавши заяву. Між іншим, зараз проходить флешмоб від Міністерства юстиції України: всі пари можуть у Facebook викладати свої фотографії із знаком "всімки", знаком безкінечності. Укладені в цьому році шлюби будуть довготривалі і міцні. Тому я бажаю українцям щасливого сімейного життя. І – укладайте шлюби!" - коментує Станіслав Куценко.

За його словами, у символічні дати, звісно, шлюбів укладають більше.

Фото: Пари вірять, що щаслива дата одруження принесе їм любов і сімейний затишок (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Між іншим, саме серпень 2018 року буде по-справжньому весільним, тому що у нас цього місяця є кілька символічних дат: 08.08.18. Далі це 18.08.18. На цю дату подано 388 заявок. Це ще більше, ніж на 08.08.18. І також - 28.08.18. На цю дату подано загалом по Україні 1201 заявка. Я передбачаю, що їх кількість може збільшуватися. Тому загалом цей рік є за прикметами є символічним, бо має багато цифр 8, і багато хто хоче одружитися саме цього року", - додає очільник столичної юстиції.

Фото: Пари сподіваються, що "магічне" число принесе їм радість і щастя сімейного життя (РБК-Україна, Віталій Носач)

Серед користувачів послуги "Шлюб за добу" – менше розлучень

Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко закликав користуватися зручною послугою – "Шлюб за добу", заявку на реєстрацію якого можна укласти дуже зручно і швидко.

Цікаво, що пари, які уклали шлюб з допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються рідше, ніж ті, що одружувалися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми, розповідає пан Станіслав.

Фото: "Відсоток розлучень при укладанні "Шлюбу за добу" нижчий, ніж при стандартній процедурі укладення шлюбу" – Станіслав Куценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

"За два роки було укладено 38 444 шлюби в рамках проекту "Шлюб за добу". Із них розучилося всього 615 пар. Це складає 1,6%, і цей відсоток дійсно нижчий, ніж відсоток розлучення при стандартній процедурі укладення шлюбу. Це говорить про те, що цей проект є успішним і я раджу ним користуватися. А у місті Києві сьогодні буде семитисячна пара, яка укладе шлюб в рамках проекту "Шлюб за добу". Ми чекаємо її десь після обіду. Зараз достмеменно невідомо, хто саме це буде, але ми сюрприз для цієї пари точно підготуємо", - каже Станіслав Куценко.

Що потрібно для реєстрації шлюбу за добу?

У Головному територіальному управлінні юстиції міста Києва пояснюють процедуру покроково:

Крок 1. Звернутись до організатора шлюбної церемонії, акредитованого суб’єкта: у Києві їх 4;

Крок 2. Обрати дату та час проведення реєстрації шлюбу;

Крок 3. Укласти відповідний договір із організатором;

Крок 4. Завітати на власне весілля!

Фото: Реєстрація шлюбу у щасливу дату (РБК-Україна, Віталій Носач)

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