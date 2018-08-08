"Шлюб за добу": експерт розкрив несподіваний нюанс про послугу

Фото: Весілля в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Голова столичної юстиції Станіслав Куценко закликав киян користуватися простою та зручною послугою і надав статистику розлучень

8.08.18 – щаслива дата для багатьох закоханих пар України. Цього дня в Києві одружилася рекордна кількість пар – 353.

З них 44 пари уклали шлюб, скориставшись послугою "Шлюб за добу". Про це в коментарі для Styler розповідає голова столичної юстиції Станіслав Куценко.

Станіслав закликав користуватися зручною послугою – "Шлюб за добу", заявку на реєстрацію якого можна подати дуже зручно і швидко.

Цікаво, що пари, які уклали шлюб за допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються значно рідше, ніж ті, які укладали шлюб більш звичним способом і перед одруженням мали місяць на роздуми, розповідає Станіслав.

Фото: "Пари, які уклали шлюб за допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються рідше, ніж ті, які укладали шлюб більш звичним способом" - Станіслав Куценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Українці можуть скористатися послугою "Шлюб за добу", подавши заяву прямо зараз. Між іншим, зараз проходить флешмоб від Міністерства юстиції України: всі пари можуть у Facebook викладати свої фотографії зі знаком "вісімки", знаком нескінченності. Укладені цього року шлюби будуть довготривалі та міцні. Тому я бажаю українцям щасливого сімейного життя. І – укладайте шлюби!" - коментує Станіслав Куценко.

Відео: Рекордна кількість пар уклала шлюб у Києві у "щасливу дату" - 8.08.18 (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

Нагадаємо, рекордна кількість пар одружилися 8.08.18 в Києві. Пари сподіваються, що щаслива дата принесе їх сім'ї любов і радість.

Також раніше у Мін'юсті оприлюднили статистику розлучень після послуги "Шлюб за добу".