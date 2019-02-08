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Британские журналисты оскандалились из-за Украины: что произошло

STYLERЖизнь    08.02.2019 - 17:22
Британские журналисты оскандалились из-за Украины: что произошло
Коллаж РБК-Украина

Украинских дипломатов очень сильно возмутила статья авторитетного британского издания

Известное британское издание The Times в одной из своих статьей назвало российскую агрессию "гражданской войной в Украине".  Это возмутило украинских дипломатов, которые попросили издание исправить это. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Twitter.

В Украинском посольстве отметили, что в Украине 5-ый год идет война с Россией, и нет никакой гражданской войны. При этом в ходе российской агрессия произошла аннексия Крыма и война на Донбассе.

Британские журналисты оскандалились из-за Украины: что произошло

Скриншот с Twitter

"На Донбассе украинские солдаты сражаются  с 40-тысячной российской армией. Исправьте статью немедленно!", - говорится в сообщении украинских дипломатов.

Посол Украины Наталья Галибаренко направила соответствующее письмо автору статьи Крису Смиту, который является редактором раздела "Здоровье".

Британские журналисты оскандалились из-за Украины: что произошло

Скриншот с Twitter

Напомним, что Андрей Макаревич высказал свое мнение о войне на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу заявил о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма Россией.

Мы также писали о том, что в ООН назвали число погибших и пострадавших из-за войны на Донбассе.

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