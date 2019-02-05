Большая ошибка: Макаревич высказался о войне на востоке Украины

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Андрей Макаревич высказал свое мнение о войне России против Украины

Певец, композитор и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал действия России на территорию Украины большой ошибкой государственного масштаба. Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Музыкант также отметил, что в 2014 году из-за Украины он был огорчен и делал все, что мог.

"У меня было огорчение от того, что происходит какая-то очень большая ошибка государственного масштаба. Но я понимал, что никак не мог повлиять на это. То есть все, что мог, я делал, но это было, так сказать, как слону дробина", - рассказал Макаревич.

При этом он также отметил, что сейчас у него нет тревоги из-за событий в Украине.

По его словам, если музыкант в плохом настроении выходит на сцену, то в таком случае ему лучше вообще не выходить. Кроме того, жить в смятении – это очень непродуктивно. Ведь все равно ничего не изменится. Надо заниматься своим делом и делать его хорошо.

Напомним, что Макаревич считает, что высказывание Лолиты Милявской о том, что Крым - это Украина, не является важной новостью.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич рассказал, как относится к фестивалю "Нашествие" и раскритиковал тех исполнителей, которые там выступают.

Мы также писали о том, что Макаревич высказался о пропаганде внутри России. Артист выразил свое мнение про Крым и историческую справедливость.