ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большая ошибка: Макаревич высказался о войне на востоке Украины

STYLERЖизнь    05.02.2019 - 18:24
Большая ошибка: Макаревич высказался о войне на востоке Украины
Фото: Униан

Андрей Макаревич высказал свое мнение о войне России против Украины

Певец, композитор и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал действия России на территорию Украины большой ошибкой государственного масштаба. Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Музыкант также отметил, что в 2014 году из-за Украины он был огорчен и делал все, что мог.

"У меня было огорчение от того, что происходит какая-то очень большая ошибка государственного масштаба. Но я понимал, что никак не мог повлиять на это. То есть все, что мог, я делал, но это было, так сказать, как слону дробина", - рассказал Макаревич.

При этом он также отметил, что сейчас у него нет тревоги  из-за событий в Украине.

По его словам, если музыкант в плохом настроении выходит на сцену, то в таком случае ему лучше вообще не выходить. Кроме того, жить в смятении – это очень непродуктивно. Ведь все равно ничего не изменится. Надо заниматься своим делом и делать его хорошо.

Напомним, что Макаревич считает, что высказывание Лолиты Милявской о том, что Крым - это Украина, не является важной новостью.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич рассказал, как относится к фестивалю "Нашествие" и раскритиковал тех исполнителей, которые там выступают.

Мы также писали о том, что Макаревич высказался о пропаганде внутри России. Артист выразил свое мнение про Крым и историческую справедливость.

Должен тренировать себя: известный музыкант и продюсер теряет слух Спешил жить: известный астролог рассказал о гибели Кузьмы "Скрябина"
Новости Украины Макаревичмузыкант
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь