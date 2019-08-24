Что будет с долларом после Дня Независимости: тревожный прогноз

Курс доллара в Украине зависит от фактора торговых конфликтов США и Китая. Укрепление гривны к доллару приостановилось в последнюю неделю вблизи важного уровня 25.00 - ниже которого украинская валюта не могла закрепиться на протяжении предыдущих трех лет - однако риски к отскоку в область 26-27 уже этой осенью. Об этом говорится в прогнозе в комментарии Styler эксперта, руководителя EXANTE Украина Владимира Позния.

Так, в последние восемь месяцев гривна выросла более чем на 10% к доллару, однако преодоление этой отметки вновь под угрозой.

Эксперт отметил, что один из основных факторов, который мешает росту гривны - это торговые конфликты США и Китая. Нервозность на финансовых рынках вызывает повышенную тягу в защитные гособлигации развитых стран.

Прогноз по курсу доллара (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На данный момент, инвесторы кинулись покупать долговые бумаги США, Европы и Японии - объем мирового долга, выраженного в облигациях с отрицательной доходностью, превысил $16 трлн.

"То есть инвестор не получает процентов за кредитование государства, а напротив, сам платит ему за возможность дать государству в долг. Сегодня многие долговые рынки и валюты развивающихся стран испытывают отток средств, несмотря на более высокие процентные ставки", - говорит Позний.

Напряженный фон вокруг торговых конфликтов двух мировых экономик может привести к отскоку USDUAH от отметок 25 в область 26-27 уже этой осенью. Если США и Китаю все-таки удастся договориться, то гривна может остаться вблизи отметки 25.

Также эксперт обратил внимание, что укрепление гривны в течение последних 8 месяцев создало почву для замедления инфляции. Снижение темпов роста цен может проявиться в полную силу ближе к концу 2019 года - зачастую инфляция на 2-3 месяца отстает. Снижение инфляции будет отмечено, даже если курс сохранится вблизи текущих уровней, и гривна не будет ослабляться под влиянием торговых конфликтов и оттока инвесторов.

Курс валют в Украине (фото: РБК-Украина)

Напомним, что осенью в Украине традиционно повышаются цены на продукты. Именно поэтому украинцы привыкли делать масштабные закупки продуктов во время сезонных продаж. Эксперты рассказали, что из продуктовой корзинки подорожает осенью, а что, наоборот, упадет в цене.

Добавим, что ранее аналитики дали неоднозначный прогноз по курсу валют и рассказали, как это отразиться на ценах.