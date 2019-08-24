Що буде з доларом після Дня Незалежності: тривожний прогноз

Курс долара в Україні залежить від фактора торговельних конфліктів США і Китаю. Зміцнення гривні до долара призупинилося в останній тиждень поблизу важливого рівня 25.00 - нижче якого українська валюта не могла закріпитися на протязі попередніх трьох років - проте є ризики до відскоку в область 26-27 вже цієї осені. Про це йдеться в прогнозі в коментарі Styler експерта, керівника EXANTE Україна Володимира Познія.

Так, в останні вісім місяців гривня зросла більш ніж на 10% до долара, однак подолання цієї позначки знову під загрозою.

Експерт зазначив, що один з основних чинників, який заважає зростанню гривні - це торговельні конфлікти США і Китаю. Нервозність на фінансових ринках викликає підвищену тягу до захисні держоблігації розвинених країн.

Прогноз по курсу долара (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На даний момент, інвестори кинулися купувати боргові папери США, Європи і Японії - обсяг світового боргу, вираженого в облігації з негативною дохідністю, перевищив $16 трлн.

"Тобто інвестор не отримує відсотків за кредитування держави, а навпаки, сам платить їй за можливість дати державі в борг. Сьогодні велика кількість боргових ринків та валюти країн, що розвиваються, відчувають відтік коштів, незважаючи на більш високі процентні ставки", - говорить Позній.

Напружений фон навколо торгових конфліктів двох світових економік може привести до відскоку USDUAH від відміток 25 в область 26-27 вже цієї осені. Якщо США і Китаю все-таки вдасться домовитися, то гривня може залишитися поблизу позначки 25.

Також експерт звернув увагу, що зміцнення гривні протягом останніх 8 місяців створило грунт для сповільнення інфляції. Зниження темпів зростання цін може проявитися в повну силу ближче до кінця 2019 року - найчастіше інфляція на 2-3 місяці відстає. Зниження інфляції буде зазначено, навіть якщо курс збережеться поблизу поточних рівнів, і гривня не буде послаблюватися під впливом торгових конфліктів і відтоку інвесторів.

Курс валют в Україні (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що восени в Україні традиційно підвищуються ціни на продукти. Саме тому українці звикли робити масштабні закупівлі продуктів під час сезонних продажів. Експерти розповіли, що з продуктового кошика подорожчає восени, а що, навпаки, упаде в ціні.

Додамо, що раніше аналітики дали неоднозначний прогноз щодо курсу валют і розповіли, як це позначиться на цінах.