"Будет жить": медики уточнили информацию о состоянии здоровья Олега Жоха

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Пострадавшего спортсмена не будут перевозить в Киев

Врачи Ровенской городской центральной больницы рассказали о состоянии здоровья Олега Жоха, который пострадал в трагическом ДТП под Ровно 14 ноября. Об этом пишет издание "РадиоТрек".

Исполняющий обязанности главного врача Ровенской городской центральной больницы Игорь Дундюк опроверг информацию о том, что армрестлера Олега Жоха собираются перевозить в Киев.

"Его состояние стабильно тяжелое. Но он будет жить. Это какие-то посторонние люди подняли "кипиш" вчера в интернете про переезд в Киев и заграничных медиков. Он в палате интенсивной терапии нейрохирургического отделения, получает адекватное лечение. У него торакальная травма, ушиб головного мозга, проблемы с легкими, перелом костей предплечья левой руки. Никто его не собирается переводить в Киев", - рассказал Игорь Дундюк.

Фото: Игорь Дундюк (radiotrek.rv.ua)

Олег Жох - действующий чемпион мира по армспорту на левую руку в весовой категории до 70 кг, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Украины.

Фото: Олег Жох (radiotrek.rv.ua)

Напомним, ранее мы сообщали подробности о состоянии известного украинского спортсмена Олега Жоха, который пострадал в страшном ДТП под Ровно.

А также мы писали о том, что в ДТП под Ровно 14 ноября погиб армрестлер Андрей Пушкарь и отец Олега Жоха Сергей Жох, который ехал за рулем фургона. Они ехали из Ровно на соревнования в Польшу.

Видео: РБК-Украина