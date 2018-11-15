"Буде жити": медики уточнили інформацію про стан здоров'я Олега Жоха

Колаж РБК-Україна

Постраждалого спортсмена не будуть перевозити до Києва

Лікарі Рівненської міської центральної лікарні розповіли про стан здоров'я Олега Жоха, який постраждав у трагічному ДТП під Рівним 14 листопада. Про це пише видання "РадиоТрек".

Виконуючий обов'язки головного лікаря Рівненської міської центральної лікарні Ігор Дундюк спростував інформацію про те, що армрестлера Олега Жоха збираються перевозити в Київ.

"Його стан стабільно важкий. Але він буде жити. Це якісь сторонні люди підняли "кіпіш" вчора в інтернеті про переїзд до Києва і закордонних медиків. Він у палаті інтенсивної терапії нейрохірургічного відділення, отримує адекватне лікування. У нього торакальна травма, забій головного мозку, проблеми з легенями, перелом кісток передпліччя лівої руки. Ніхто його не збирається переводити в Київ", - розповів Ігор Дундюк.

Фото: Ігор Дундюк (radiotrek.rv.ua)

Олег Жох - чинний чемпіон світу з армспорту на ліву руку у ваговій категорії до 70 кг, майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту України.

Фото: Олег Жох (radiotrek.rv.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли подробиці про стан відомого українського спортсмена Олега Жоха, який постраждав у страшній ДТП під Рівним.

А також ми писали про те, що у ДТП під Рівним 14 листопада загинув армрестлер Андрій Пушкар і батько Олега Жоха Сергій Жох, який їхав за кермом фургона. Вони їхали з Рівного на змагання до Польщі.

Відео: РБК-Україна