Будьте осторожны: астролог предупредил о надвигающейся опасности

В период с 1 по 3 февраля лучше отменить операции

Известный астролог советует быть острожными в первые три дня февраля и предупреждает о надвигающейся опасности. Свои прогнозы Влад Росс рассказал изданию "Главред".

"В период с 1 по 3 февраля Луна будет в соединении с Сатурном и Плутоном. Это будут трудные дни, связанные с катастрофами и авариями, поэтому лучше отменить поездки, особенно дальние. Велика опасность несчастных случаев и ДТП, особенно на спусках дорог", - отметил он.

В этот период лучше отменить операции, если они были запланированы, и перенести на более благоприятные даты. Есть и преимущества: в эти дни можно смело решать финансовые вопросы.

"Пока Меркурий будет находиться в Водолее, то есть с 1 по 10 февраля, финансовые дела увенчаются успехом, поэтому стоит активнее за них браться, организовывать бизнес-проекты, осуществлять операции, связанные с деньгами", - сообщил эксперт.

К слову, эксперт назвала лучше и худшие дни в феврале для начала программы по похудению и занятий спортом. Специалист также отметила, что в определенные дни желающим пойти в спортзал нужна будет дополнительная мотивация, ведь лень в этот период будет одолевать сильнее, чем обычно.

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