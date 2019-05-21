Будто съела ведро цемента: украинка носила 10-килограммовую "бомбу" в животе (видео)

Женщина носила в животе 10-килограммовую кисту, после "взрыва" которой больную в тяжелом состоянии доставили в Турийскую райбольницу в Волынской области. Валентине Саввовне Хвастун провели успешную хирургическую операцию, во время которой выкачали из брюшной полости 2 ведра воды, передает местное издание "Газета Волынь".

Жительница села Лукова работала поваром в детском саду. После тяжелого рабочего дня и присмотром за хозяйством она не могла спать по ночам из-за боли, когда ложилась на проблемный участок живота. Также женщину мучила пупочная грыжа.

"Все время чувствовала в животе тяжесть. И выглядела, как беременная, хотя уже на пенсии. Думала, от чего я поправляюсь?... Жила с таким чувством, будто съела ведро цемента, и он во мне застыл. А в больницу на обследование все никак не могла собраться", - призналась Валентина Саввовна.

Фото: volyn.com.ua

Самочувствие резко ухудшилось на Пасху, но "скорую" вызывать не хотела - чтобы медикам праздник не портить.

В конце концов тянуть с больницей стало уже нельзя, и дочь отвезла ее в медучреждение.

Операцию провел заведующий хирургическим отделением, заслуженный врач Украины Любомир Валихновский. Он показал журналистам отснятые во время операций фотографии.

Фото: скриншот

"Вот две большие емкости с коричневой жидкостью, которая содержалась в огромной кисте, а после ее разрыва заполнила брюшную полость, вот она сама, напоминает красный растянутый мешок", - говорит медик.

Также он добавил, что пациентку привезли с осложнением, у нее развился перитонит. При этом с кистой прооперировал и грыжу.

"Конечно, состояние пациентки не было бы таким тяжелым, если бы она вовремя обратилась, если бы регулярно обследовалась", - отметил Валихновский.

Теперь Валентина Саввовна шутит, что "похудела" в талии в два раза, и уже начались хлопоты с гардеробом.

Видео: YouTube / Газета Волынь

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