Будут лишать лицензии: какие изменения приготовили украинцам

В цивилизованном мире повсюду врача могут лишить лицензии за неправомерные действия, напоминает заместитель министра здравоохранения

Медреформа в Украине продолжается. В 2019 году в Украине введут индивидуальное лицензирование врачей. Об этом в интервью изданию Сегодня заявил заместитель министра Павел Ковтонюк.

Сейчас уже есть проект концепции индивидуального лицензирования. Цель – за текущий год разработать и подать на утверждение Верховной Рады законопроект о лицензировании. Тогда врач будет нести профессиональную ответственность за свои действия, пояснил он.

"Сегодня система совсем другая, она несовершенна – хозяйственную ответственность несет главный врач, потому что он имеет лицензию на хозяйственную деятельность", - сказал Ковтонюк.

По его словам, все, что сейчас происходит между хозяйственным правом и Уголовным кодексом, за это никто и никакой ответственности не несет.

"Поэтому в цивилизованных странах индивидуальная ответственность врача – профессиональная, за ошибку и системные нарушения можно потерять лицензию", - пояснил он в интервью изданию.

Фото: Заместитель министра Павел Ковтонюк (РБК-Украина)

Также он напомнил о том, что порой врачи отправляют людей на обследования, которые им не нужны. Также назначают немало лекарств с недоказанной эффективностью, так называемых "фуфломицинов". Но такие практики постепенно искореняются, говорит он.

"Если врача так учили в университете, а потом он так двадцать лет практиковал, то ему трудно за один день перестать направлять на флюорографию. Но со временем все перейдут на современные стандарты", - сказал Павел Ковтонюк.

По его словам, Минздрав со своей стороны вводит чтобы врачи пользовались более современными практиками.

"Однако если врач сделает направление на рентген легких без показаний, эта услуга не будет оплачена НСЗУ", - пояснил он.

Напомним, ранее в Украине запретили популярные лекарства.

Кроме того, в Минздраве рассказали, как будут внедрять электронные рецепты и электронные медицинские карты, которые придут на замену бумажным.