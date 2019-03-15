Медреформа в Украине: пациентам приготовили еще одни изменения

Фото: Медицинские карты меняются (asn.in.ua)

В Украине продолжается постепенный переход с бумажных медицинских карт на электронные

Электронные медицинские карты с 1 марта пока в тестовом режиме заработали в Украине. Работать с ней начали педиатры, терапевты и семейные врачи, которые подключились к электронной системе здравоохранения и имеют действующий контракт с НСЗУ. Сейчас таких учреждений первички – более 1200.

Электронные медицинские карты вместо бумажных от тех пациентов, которые подписали декларации с врачом, были доступны медикам в системе автоматически. Пока что вносить данные в систему о визитах пациента будут в тестовом режиме.

Что изменится для пациента?

Пациентам не надо будет дополнительно проходить регистрацию, чтобы информация об их приемах у врача была в системе. Однако украинцев, которые еще не подписали декларации с врачом, призывают сделать это именно сейчас. Ведь тогда намного проще будет получить бесплатные медицинские услуги. Изменения в системе продолжаются, и все больше инструментов переходят именно в электронный формат.

Кстати, скоро рецепт по программе "Доступные лекарства" будут выписывать только в электронном виде. К тому же, не будет привязки к определенной территории, и пациент, имея электронный рецепт, сможет получить нужные ему лекарства бесплатно или с небольшой доплатой в любой аптеке Украины, где действует эта программа.

В Минздраве сообщают, что по состоянию на сегодня уже у 92% медицинских учреждениях "первички" рабочие места семейных врачей оборудованы компьютерами, чтобы работать в системе. До конца апреля это сделают еще 5% медицинских учреждений.

Фото: Для подписания декларации с врачом нужны всего несколько документов (УНИАН)

Когда электронный рецепт заработает полноценно?

Начиная с марта, врачи начали работать только с базовым функционалом электронной медицинской карты. Кстати, уже сейчас пациент сам может зайти в свою электронную медицинскую карту, но впоследствии запустят и личный кабинет пациента. Также информацию оттуда врач по просьбе пациента сможет распечатать.

Как будет меняться система дальше?

Шаг за шагом будет реализован функционал системы, когда можно будет вносить в систему все нужные для пациента данные и формировать полноценную медицинскую карту в электронном виде. Электронные записи и дальше будут заменять бумажные.

Со второго полугодия 2019-го записи в таких карточках cмогут делать не только врачи "первички", но и специалисты лабораторий, поликлиник, консультативно-диагностических центров, которые начнут работать с НСЗУ по программе "Бесплатная диагностика". Уже с 2020-го в такую электронную медицинскую карту смогут вносить информацию и больницы.

Напомним, ранее стало известно, как должен выглядеть электронный медицинский рецепт в 2019 году.

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