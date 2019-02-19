Планировала свадьбу: новые детали убийства семьи в Житомире

Убийство семьи в Житомире - у девушки был новый парень (коллаж: РБК-Украина)

14 февраля девушка выложила фото букета от нового возлюбленного - это стало ее фатальной ошибкой

В деле о двойном убийстве семьи в Житомире, в котором погибла мать и дочь, появилась новая информация. Оказалось, что у погибшей 21-летней Анжелики Карпец незадолго перед трагедией начались новые романтические отношения, пишет издание FreshNews.

14 февраля девушка выложила в Instagram фото букета, подаренного новым парнем Артемом, который ныне проходит службу в Винницкой области. Парень в свою очередь опубликовал совместное фото с Анжеликой.

Убийство семьи в Житомире - у девушки был новый парень (тот самый букет, фото: Instagram)

Предполагается, что именно это послужило катализатором для бывшего парня Анжелики, Василия Подорожного, который и без того страдал патологической ревностью и избивал девушку. После одного из случаев избиения ей даже накладывали швы в больнице. Мать девушки, Ирина Карпец, была против таких сложных и мучительных отношений.

В день убийства Анжелика планировала ехать в Чехию на заработки, у нее был билет на 12:00. По возвращении они с Артемом планировали пожениться.

Убийство семьи в Житомире (новый парень Анжелики, Артем, фото: Instagram)

Во вторник, 19 февраля, 21-летнюю Анжелику Карпец и ее 41-летнюю мать Ирину Карпец похоронили. Василий Подорожный продолжает скрываться от полиции.

Напомним, недавно стали известны новые подробности о возможном убийце, 26-летнем Василие Подорожном.