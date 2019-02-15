"Бум" перелетов и дешевые билеты: как развивается рынок авиаперевозок в Украине

Фото: Авиаперевозки в Украине (УНИАН)

Как увеличивается количество авиаперевозок в Украине и какие аэропорты стоит развивать - в материале

На протяжении последних нескольких лет количество авиаперевозок в Украине активно растет. На это повлияли безвиз, некоторый рост доходов украинцев, а еще - приход на наш рынок ряда лоукостеров.

Снижается ли популярность МАУ, что чаще всего привлекает внимание украинцев в авиарейсах и какие украинские аэропорты больше всего нуждаются в инвестициях и реконструкции - в интервью авиационного эксперта Богдана Долинце.

Богдан, действительно ли сейчас в Украине наблюдается авиационный "бум" и почему?

На данный момент Украина демонстрирует одно из крупнейших возрастаний рынка авиаперевозок на территории Европы. У нас рост каждый год составляет около 20%, и такая тенденция продолжается уже третий год подряд. Если посмотреть на средние показатели ЕС, то там рост демонстрируется на уровне от 3 до 5%, и на этом фоне можно считать, что в Украине действительно происходит "бум" авиаперевозок.

Конечно, у нас было значительное падение авиаперевозок в 2014-2015 годах. Но на сегодняшний день, с одной стороны, есть восстановление утраченной доли рынка. С другой – есть тенденция не только восстановления, но и роста, который значительно превышает стандартную скорость прироста рынка.

Если говорить о приходе лоукостов, то здесь есть несколько составляющих. Во-первых, вопрос спроса населения и визовая либерализация позволили создать и оживить возможность работы лоукост-перевозчиков на нашем рынке.

Фото: “У нас рост каждый год составляет около 20%, и такая тенденция продолжается уже третий год подряд” - Богдан Долинце (iev.aero)

Еще большее развитие лоукост-перевозок можно будет наблюдать после подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве, что значительно упростит работу авиаперевозчикам и увеличит присутствие на украинском рынке иностранных лоукост-перевозчиков.

Сыграло роль и повышение доходов украинцев?

Да, конечно. Конечно, оно не такое существенное, но является важным. Есть прямая корреляция между ВВП страны и количеством граждан, которые могут себе позволить покупать билеты на авиаперелеты. Вместе с тем, сыграла роль визовая либерализация, ведь сейчас не нужно ожидать месяц, проходя все процедуры получения визы, что раньше служило сдерживающим фактором.

Теперь решение о перелете можно принимать фактически за неделю. Тем более, что часто лоукост-перевозчики предлагают разнообразные акции и распродажи билетов, которые можно купить по достаточно низкой цене накануне вылета или в предпраздничные дни.

Можно ли сказать, что популярность МАУ с приходом на рынок компаний-лоукостеров снижается?

На самом деле трудно сказать, что за счет присутствия на рынке лоукостеров снижается популярность МАУ. Здесь надо анализировать те объемы, которые обслуживает в Украине и МАУ, и лоукостеры. На сегодняшний день на самом деле больше половины всех авиаперевозок в Украине осуществляет именно авиакомпания МАУ. Определенную долю на сегодня взяли на себя лоукост-перевозчики. Однако говорить, что 20%-ный рост рынка ежегодно достался только какому-то одному авиаперевозчику, вряд ли можно. Этот рост равномерно распределен между различными компаниями.

Согласно отчетам компании МАУ прошлого года, они уже третий год подряд демонстрируют рост количества пассажиров, которых они перевозят. Поэтому вряд ли можно сказать, что они как-то очень потеряли.

Необходимо понимать, что лоукостеры в целом обычно работают на коротких направлениях. И если брать совместные маршруты лоукостеров и МАУ, то их маршруты пересекаются где-то в 20% случаев. Если говорить о других 80%, то там МАУ уже конкурирует с другими сетевыми авиаперевозчиками. А по некоторым направлениям – не столько с украинскими перевозчиками, как с европейскими хабами и такими компаниями, которые осуществляют дальнемагистральные полеты, предлагают полеты в Пекин, Коломбо, города США.

Но МАУ неоднократно выражали свое недовольство приходом в Украину популярного европейского лоукостера. Оказывается, переживания были напрасными?

Если говорить чисто об экономическом эффекте, то на тех рынках, где активно оперируют лоукостеры на коротких направлениях, сразу возникает тенденция – пассажиры начинают требовать таких же тарифов и таких же условий на более дорогих и более долговременных маршрутах.

Это негативно отражается на крупных компаниях.

Фото: “На сегодняшний день больше половины всех авиаперевозок в Украине осуществляет именно авиакомпания МАУ - эксперт (iev.aero)

Эта тенденция ранее была в Европе, сейчас она наблюдается также и в Украине. Это заставляет и МАУ в том числе прибегать к промоакциям, применять элементы бизнес-модели лоукостеров, придумывать лоукост-тарифы и различные маркетинговые шаги, чтобы удерживать интерес клиентов к своим продуктам.

В соцсетях регулярно бывают негативные отзывы о МАУ. Но здесь нужно измерять относительный процент отзывов количеству рейсов. Потому что когда мы говорим о МАУ и о негативных отзывах о других компаниях всех вместе, то надо смотреть именно по доле клиентов и негативных отзывах к абсолютной доле перевезенных пассажиров.

Почему так складывается, что именно МАУ больше всего критикуют в соцсетях? Чаще всего вспоминают их плохой сервис, и высокие цены на билеты и на услуги во время авиаперевозки.

Необходимо понимать, что большая часть авиапассажиров Украины являются пользователями соцсетей, в отличие от других граждан, которые не могут себе позволить воспользоваться авиаперевозками.

С другой стороны, негативные отзывы в соцсетях как раз и распространяются больше всего, а вот положительные отзывы не имеют каких-то бурных реакций. Здесь больше вопрос к коммуникационным отделам авиакомпаний.

Насколько мне известно, кроме новых самолетов с завода, значительная часть флота МАУ – это современные самолеты, которые раньше использовались в ЕС и в том числе компанией Ryanair. Они были обновлены, была нанесена маркировка МАУ, и на сегодняшний день они выполняют рейсы в Украине, но под цветами МАУ. Для самолетов это обычная практика, которая является в основном одинаковой во всем мире. Если говорить о комфорте салона, то мало кто знает, что некоторые самолеты использовались лоукост-перевозчиками, но тогда на них жаловались почему-то меньше. На самом деле, пассажиры не жалуются только на те авиакомпании, которые не летают.

Получается, МАУ на рынке авиаперевозок – не монополист, как кое-кто считает?

Если говорить о так называемом статусе монополиста, то работу МАУ на рынке вряд ли можно назвать монополией. Под классическое определение монополии ни одна украинская авиакомпания на сегодняшний день не подпадает. В Украине нет ни одного маршрута, где перевозки может осуществлять только какая-то одна авиакомпания. На маршрутах обычно есть два-три авиаперевозчика, которые между собой конкурируют.

Конечно, есть часть маршрутов, которые зарегулированы международными соглашениями, на которых имеют право работать только несколько перевозчиков, осуществляющих ограниченное количество рейсов в неделю. Например, один из Украины, другой – из Турции.

Фото: "Локальные аэропорты важны и нужны" - эксперт (hrk.aero)

Обычно такие направления очень жестко зарегулированы. Среди них в основном это направления со странами Востока, часть стран бывшего СССР, таких как Узбекистан, Туркменистан, где есть определенные проблемы с доступом на рынок. Это связано не с авиакомпаниями, а с межгосударственными соглашениями, которые существуют с теми странами и нежеланием какой-либо из сторон идти на уступки и снимать эти ограничения.

Если говорить о Европейском союзе, то там ограничений практически никаких нет - как по количеству рейсов, так и по количеству авиакомпаний, которые там могут летать. Если компания решает, что у нее достаточно ресурса и есть спрос, чтобы выполнять рейсы в Европу, то заходит на этот рынок. Впрочем, на сегодня ограничения в рейсах в определенне города Франции и Нидерландов, но после подписания "Соглашения об открытом небе" все ограничения будут автоматически сняты.

Сейчас стали чаще поднимать вопрос реконструкции старых аэропортов в Украине, или же строительства новых. Какие аэропорты, на ваш взгляд, следует восстановить в первую очередь?

Если говорить об аэропорте как об инфраструктурном объекте, то и опыт Турции и Польши говорит, что локальные аэропорты важны и нужны. Где и сколько их надо – это вопрос государственного уровня. Государство должно определиться, какую мы развиваем авиацию – малую, большую, близкие или дальние перелеты. Надо определиться, сколько у нас и в каких городах есть пассажиры, которые готовы тратить средства на авиаперевозки, и тогда вкладывать средства в инфраструктуру.

Большинство аэропортов в Украине – это бывшие советские аэропорты. Они, к сожалению, часто не соответствуют многим современным требованиям. И стоимость затрат для реконструкции такого объекта в долгосрочной перспективе можно даже сравнить со строительством нового аэропорта.

Полосы также находятся в довольно плохом состоянии и требуют значительных инвестиций со стороны государства. На сегодня практически ни один частный инвестор не готов инвестировать в строительство или ремонт взлетно-посадочных полос. Обычно их восстанавливает или строит государство, а уже другие инфраструктурные объекты аэропортов – такие как терминальный комплекс, гораздо интереснее для инвестора в качестве концессии, потому что генерируют немалые доходы и являются достаточно привлекательными.

Фото: “На сегодня практически ни один частный инвестор не готов инвестировать в строительство или ремонт взлетно-посадочных полос” - Богдан Долинце (hrk.aero)

В каких аэропортах Украины инфраструктура сейчас находится на самом низком уровне?

Если говорить о состоянии взлетно-посадочных полос, то есть значительный интерес к аэропортам на западе и юге Украины. Видим, что долгое время попытки создать регулярность рейсов, но это не очень получается у некоторых аэропортов. Сезонный фактор и отсутствие инфраструктуры для зимних и ночных полетов вносят свои коррективы. Например, в аэропорту Ровно. Недавно были получены разрешения на возможность полетов в аэропорт Ужгорода. Вместе с тем, остаются вопросы к состоянию взлетно-посадочных полос в аэропорту Житомира, Хмельницка, Херсона, Ивано-Франковска.

Важным вопросом является развитие аэропорта в городе Днепр. Там ключевой вопрос – реконструировать его или строить новый. Те аэропорты, которые находятся в черте городов, очень ограничены в возможности провести какие-то глобальные реконструкции из-за отсутствия свободных земель для развития. Также государство должно решить, что делать с аэропортами, которые находятся в одной зоне охвата. Ведь если есть два, три и больше международных аэропортов рядом друг с другом, то для обычных городов экономически это нецелесообразно.

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