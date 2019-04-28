ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Быстро заткнули рот: крымчане пожаловались на Россию

STYLERЖизнь    28.04.2019 - 09:22
Быстро заткнули рот: крымчане пожаловались на Россию
Жители Крыма пожаловались на Россию (фото: pixabay.com)

Крымчане высказали свое недовольство ситуацией на полуострове

Жители Крыма вспомнили былые времена и затосковали по Украине. Так, блогер "Крымский Бандеровец" на своей странице в Twitter, разместил комментарии крымчан, которые вспомнили, как раньше в порт Ялты заходили лайнеры.

"Эх, когда-то в порт Ялты заходили шикарные лайнеры! У кого остались фото с лайнерами в порту Ялты, поищите их и скиньте в комментарии, будет эдакий интерактив вечерний, заодно полюбуемся красивыми фото круизных лайнеров в Ялте", - написал пользователь в сети.

Другие также вспомнили о былых временах, но сторонники России сразу же закрыли рты всем недовольным и посоветовали наслаждаться Россией.

"Хватит ныть, наслаждайтесь Россией!" - отметили в сети.

 

Лайнеры в Крыму (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Другие пользователи также прокомментировали ситуацию.

  • Ну ничего, скоро с КНДР будем развивать экономику и все наладится;
  • Будем так жить еще долго. Трезвейте наконец уже;
  • Когда-то Ялта была международным курортом;
  • Раньше было лучше.

Напомним, что в Крыму из-за обвала опорной стены местного ракушечника полностью разрушен один из старейших пляжей в городской черте.

Ранее сообщалось о том, что в аннексированном Крыму местные "власти" не реализовали программу благоустройства полуострова. В рейтинге проекта "Формирование комфортной городской среды" Крым показал худшие результаты среди субъектов РФ и занял последнее место.

Головная боль для Кремля: блогер сделал прогноз о судьбе Крыма после выборов Съедает ржавчина: в Крыму погибают уникальные деревья
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины КрымЯлта
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь