ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Швидко заткнули рот: кримчани поскаржилися на Росію

STYLERЖиття    28.04.2019 - 09:22
Швидко заткнули рот: кримчани поскаржилися на Росію
Жителі Криму поскаржилися на Росію (фото: pixabay.com)

Кримчани висловили своє невдоволення ситуацією на півострові

Мешканці Криму згадали минулі часи і затужили за Україною. Так, блогер "Кримський Бандерівець" на своїй сторінці в Twitter, розмістив коментарі кримчан, які згадали, як раніше в порт Ялти заходили лайнери.

"Ех, колись в порт Ялти заходили шикарні лайнери! У кого залишилися фото з лайнерами у порту Ялти, пошукайте їх скиньте в коментарі, буде такий інтерактив вечірній, заодно помилуємося красивими фото круїзних лайнерів в Ялті", - написав користувач в мережі.

Інші також згадали про минулі часи, але прихильники Росії відразу ж закрили роти всім незадоволеним і порадили насолоджуватися Росією.

"Вистачить нити, насолоджуйтеся Росією!" - зазначили в мережі.

 

Лайнери в Криму (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Інші користувачі також прокоментували ситуацію.

  • Ну нічого, скоро з КНДР будемо розвивати економіку і все налагодиться;
  • Будемо так жити ще довго. Прокиньтеся нарешті вже;
  • Колись Ялта була міжнародним курортом;
  • Раніше було краще.

Нагадаємо, що в Криму через обвал опорної стіни місцевого черепашнику повністю зруйнований один з найстаріших пляжів в міській межі.

Раніше повідомлялося про те, що в анексованому Криму місцева "влада" не реалізувала програму благоустрою півострова. У рейтингу проекту "Формування комфортної міського середовища" Крим показав найгірші результати серед суб'єктів РФ і зайняв останнє місце.

Головний біль для Кремля: блогер зробив прогноз про долю Криму після виборів З'їдає іржа: в Криму гинуть унікальні дерева
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України КримЯлта
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся