Швидко заткнули рот: кримчани поскаржилися на Росію

Жителі Криму поскаржилися на Росію (фото: pixabay.com)

Кримчани висловили своє невдоволення ситуацією на півострові

Мешканці Криму згадали минулі часи і затужили за Україною. Так, блогер "Кримський Бандерівець" на своїй сторінці в Twitter, розмістив коментарі кримчан, які згадали, як раніше в порт Ялти заходили лайнери.

"Ех, колись в порт Ялти заходили шикарні лайнери! У кого залишилися фото з лайнерами у порту Ялти, пошукайте їх скиньте в коментарі, буде такий інтерактив вечірній, заодно помилуємося красивими фото круїзних лайнерів в Ялті", - написав користувач в мережі.

Інші також згадали про минулі часи, але прихильники Росії відразу ж закрили роти всім незадоволеним і порадили насолоджуватися Росією.

"Вистачить нити, насолоджуйтеся Росією!" - зазначили в мережі.

Лайнери в Криму (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Інші користувачі також прокоментували ситуацію.

Ну нічого, скоро з КНДР будемо розвивати економіку і все налагодиться;

Будемо так жити ще довго. Прокиньтеся нарешті вже;

Колись Ялта була міжнародним курортом;

Раніше було краще.

Нагадаємо, що в Криму через обвал опорної стіни місцевого черепашнику повністю зруйнований один з найстаріших пляжів в міській межі.

Раніше повідомлялося про те, що в анексованому Криму місцева "влада" не реалізувала програму благоустрою півострова. У рейтингу проекту "Формування комфортної міського середовища" Крим показав найгірші результати серед суб'єктів РФ і зайняв останнє місце.