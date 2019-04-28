Швидко заткнули рот: кримчани поскаржилися на Росію

Кримчани висловили своє невдоволення ситуацією на півострові
Мешканці Криму згадали минулі часи і затужили за Україною. Так, блогер "Кримський Бандерівець" на своїй сторінці в Twitter, розмістив коментарі кримчан, які згадали, як раніше в порт Ялти заходили лайнери.
"Ех, колись в порт Ялти заходили шикарні лайнери! У кого залишилися фото з лайнерами у порту Ялти, пошукайте їх скиньте в коментарі, буде такий інтерактив вечірній, заодно помилуємося красивими фото круїзних лайнерів в Ялті", - написав користувач в мережі.
Інші також згадали про минулі часи, але прихильники Росії відразу ж закрили роти всім незадоволеним і порадили насолоджуватися Росією.
"Вистачить нити, насолоджуйтеся Росією!" - зазначили в мережі.
Лайнери в Криму (фото: twitter.com/CrimeaUA1)
Інші користувачі також прокоментували ситуацію.
Нагадаємо, що в Криму через обвал опорної стіни місцевого черепашнику повністю зруйнований один з найстаріших пляжів в міській межі.
Раніше повідомлялося про те, що в анексованому Криму місцева "влада" не реалізувала програму благоустрою півострова. У рейтингу проекту "Формування комфортної міського середовища" Крим показав найгірші результати серед суб'єктів РФ і зайняв останнє місце.