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Окупанти замовчують нову біду в Криму

STYLERЖиття    27.04.2019 - 08:35
Окупанти замовчують нову біду в Криму
У Криму руйнують пляжі (фото: pixabay.com)

У Криму через обвал опорної стіни місцевого черепашнику повністю зруйнований пляж

У Криму зруйнований один з найстаріших пляжів в міській межі. Він був розташований в районі Аршинцево і постраждав, як повідомляють, через обвал стіни місцевого черепашнику. Подробиці інциденту розповідає Крим.Реалії.

Видання підкреслило, що комунальні служби ніяк не коментують ситуацію, підготовка до пляжного сезону на пляжі в районі Аршинцево також не проводиться.

 

В Криму руйнують пляжі (фото: krymr.com)

Пляж, розташований на зупинці "Інститут", традиційно користується популярністю у туристів і жителів міста, однак у нинішньому році територія не пристосована для відпочинку. Опорна стіна з місцевого черепашнику, яка захищала берегову лінію від сповзання ґрунту, повністю зруйнована. Кам'яна кладка звалилася на пляж, купи каміння досі лежать на піску, повідомляє кореспондент Крим.Реалії. "Влада" Керчі поки публічно не коментувала стан місцевих пляжів.

В Криму руйнують пляжі (відео: krymr.com)

Раніше "владп" анексованого Криму обіцяла до курортного сезону-2019 встановити на пляжах Wi-Fi і камери відеоспостереження.

Також ми повідомляли, що в анексованому Криму місцева "влада" не змогли реалізувати програму благоустрою півострова. У рейтингу проекту "Формування комфортного міського середовища" Крим показав найгірші результати серед суб'єктів РФ і зайняв останнє місце.

Нагадаємо, що експерт налякав росіян тим, що сказав про те, що Кримський міст можна буде підірвати, коли півострів буде повернутий під контроль України. Він також зазначив, що міст можна буде використовувати в своїх цілях.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти перетворили Крим на помийну яму. Мальовничі узбережжя завалені купою сміття, річка і фонтан у Сімферополі тепер схожі на болото.

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