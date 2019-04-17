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Окупанти перетворили Крим на помийну яму: нові фотодокази

STYLERЖиття    17.04.2019 - 09:29
Окупанти перетворили Крим на помийну яму: нові фотодокази
Крим завалений сміттям і відходами (колаж РБК-Україна)

Крим після анексії РФ з курорту перетворився на місце для скидання відходів

Анексований РФ Крим повільно але вірно перетворюється в помийну яму. Мальовничі узбережжя завалені сміттям, ринки зруйновані, Будинок-музей Чехова потребує термінового ремонту, а річка і фонтан у Сімферополі перетворилися на болото. Про це пише блогер RoksolanaToday&Крим, який і надав незаперечні фотодокази жахів, які сталися з мальовничим куточком України за останні кілька років.

Так нині виглядає Капсельська бухта неподалік від Судака.

 

Крим завалений сміттям і відходами (Капсельська бухта, фото: twitter.com/KrimRt)

Будинок-музей Чехова, розташований в Ялті, де Антон Павлович провів останні роки життя, терміново потребує капітального ремонту.

 

Крим завалений сміттям і відходами (Будинок-музей Чехова в Ялті, фото: twitter.com/KrimRt)

Курортний Джанкой перетворився в жалюгідну подобу. Місто завалене купами сміття, а колись жвавий оптовий ринок знесли, так і залишивши купу дрібного сміття розкладатися під дощем і сонцем.

 

Крим завалений сміттям і відходами (Курортний Джанкой завалений сміттям; колишній оптовий ринок - фото 3 і 4, фото: twitter.com/KrimRt)

Так нині виглядає річка Салгир в Сімферополі. Прогулюючись по набережній, мешканці та гості міста можуть "насолодитися" виглядом на болото.

Окупанти перетворили Крим на помийну яму: нові фотодокази

Крим завалений сміттям і відходами (річка Салгир в Сімферополі, фото: twitter.com/KrimRt)

 

Крим завалений сміттям і відходами (річка Салгир в Сімферополі, фото до і після, twitter.com/KrimRt)

Раніше ми повідомляли, що у Криму дельфіни масово викидаються на берег. При цьому окупанти намагаються приховати цей факт, викидаючи тварин у сміттєві контейнери.

Нагадаємо, в мережі розгорівся скандал через креветочну ферму, яка може спровокувати екологічну катастрофу на анексованому півострові.

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