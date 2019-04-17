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Оккупанты превратили Крым в помойную яму: новые фотодоказательства

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 09:29
Оккупанты превратили Крым в помойную яму: новые фотодоказательства
Крым завален мусором и отходами (коллаж РБК-Украина)

Крым после аннексии РФ из курорта превратился в место для сброса отходов

Аннексированный РФ Крым медленно но верно превращается в помойную яму. Живописные побережья завалены мусором, рынки разрушены, Дом-музей Чехова требует срочного ремонта, а река и фонтан в Симферополе превратились в болото. Об этом пишет блогер RoksolanaToday&Крым, который и предоставил неоспоримые фотодоказательства ужасов, которые произошли с живописным уголком Украины за последние несколько лет.

Так ныне выглядит Капсельская бухта неподалеку от Судака.

 

 Крым завален мусором и отходами (Капсельская бухта, фото: twitter.com/KrimRt)

Дом-музей Чехова, расположенный в Ялте, где Антон Павлович провел последние годы жизни, срочно нуждается в капитальном ремонте.

 

 Крым завален мусором и отходами (Дом-музей Чехова в Ялте, фото: twitter.com/KrimRt)

Курортный Джанкой превратился в жалкое подобие. Город завален грудами мусора, а некогда оживленный оптовый рынок снесли, так и оставив груду мелкого мусора разлагаться под дождем и солнцем.

 

Крым завален мусором и отходами (Курортный Джанкой завален мусором; бывший оптовый рынок - фото 3 и 4, фото: twitter.com/KrimRt)

Так ныне выглядит река Салгир в Симферополе. Прогуливаясь по набережной, жители и гости города могут "насладится" видом на болото.

Оккупанты превратили Крым в помойную яму: новые фотодоказательства 

Крым завален мусором и отходами (река Салгир в Сиферополе, фото: twitter.com/KrimRt)

 

Крым завален мусором и отходами (река Салгир в Сиферополе, фото до и после, twitter.com/KrimRt)

Ранее мы сообщали, что в Крыму дельфины массово выбрасываются на берег. При этом оккупанты пытаются скрыть этот факт, выбрасывая животных в мусорные контейнеры.

Напомним, в сети разгорелся скандал из-за креветочной фермы, которая может спровоцировать экологическую катастрофу на аннексированном полуострове.

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