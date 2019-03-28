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Экологическая катастрофа в Крыму: оккупанты обнаглели (фото)

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 13:27
Экологическая катастрофа в Крыму: оккупанты обнаглели (фото)
Фото: (коллаж РБК-Украина)

В сети скандал из-за креветочной фермы, которая может спровоцировать экологическую катастрофу

Жители оккупированного Крыма боятся, что в скором времени может произойти экологическая катастрофа. Связано это с тем, что вблизи поселков Поповка и Штормовое недавно появились неизвестные, которые с помощью бульдозера уничтожили деревья и кустарники. Об этом информируют росСМИ.

В Крыму назревает серьезный скандал, поскольку жители не хотят мириться с происходящим и всячески пытаются препятствовать развитию сложившейся ситуации. Местный блогер считает, что происходящее может нести неприятные последствия и затронуть весь полуостров.

На данный момент уникальное заповедное место в Сакском районе Крыма всячески пытаются уничтожить ради строительства производства по выращиванию креветок. Давали ли разрешение на строительство объекта в данном месте, пока непонятно. Никаких информационных стендов на территории нет, однако полиция и руководство республики даже не пытается препятствовать этому беспределу и бесчинству. 

Техника уже уничтожила местный пляж, который славился своим чистым песком и прозрачным морем. Это можно увидеть по фото.

 

Фото: (Zen.yandex.ru)

Напомним, что жизнь в Крыму стала невыносимой. В аннексированном РФ Крыму назревают медицинская, образовательная и гуманитарная катастрофы. Жители полуострова ездят на материковую Украину за медикаментами и продуктами, а в школах повально дискриминируют желающих изучать украинский язык.

Кроме того в сети показали высохшее искусственное водохранилище Орлиновское озеро, которое ранее являлось источником питьевой воды. Это является доказательством экологической катастрофы в Крыму, о которой говорят уже давно.

Ранее мы также сообщали о том, что в Крыму возле Евпатории нашли 16 погибших дельфинов

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