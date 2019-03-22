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Сразу несколько катастроф: жизнь в Крыму стала невыносимой

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 16:45
Сразу несколько катастроф: жизнь в Крыму стала невыносимой
Кризис в Крыму - люди страдают без воды и медицины

Крым претерпевает глобальные проблемы с языком, медициной и экологией

В аннексированном РФ Крыму назревают медицинская, образовательная и гуманитарная катастрофы. Жители полуострова ездят на материковую Украину за медикаментами и продуктами, а в школах повально дискриминируют желающих изучать украинский язык, заявил народный депутат Украины, духовный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передают "Факты".

Джемилев говорит, что был поражен, просмотрев пропагандистскую передачу Соловьева, в которой было сказано, что в Крыму "высокие пенсии, лучшее медицинское обслуживание, правопорядок, уверенность в будущем“. Если все это правда, почему же тогда местные жители во что бы то ни стало стараются выехать на лечение на материковую Украину, закупают здесь в первую очередь медикаменты и продукты, поскольку они дешевле и качественнее российских, - говорит Джемилев.

Как иллюстрацию к кризису медицины можно привести фото отделения сосудистой хирургии в больнице им. Семашко. В палатах, где лежат больные, обваливается кафель, отклеиваются обои, а штукатурка сыплется на кровать.

 

Кризис в Крыму - люди страдают без воды и медицины (больница имени Семашко, фото: twitter.com/KrimRt)

Плохо обстоят дела и с языковым вопросом в Крыму. Несмотря на то, что официально на полуострове три государственных языка - украинский, русский и крымско-татарский, заговорить в Крыму на украинском равносильно, тому, чтобы говорить на немецком в блокадном Ленинграде. Джемилев рассказал, что одного парикмахера даже уволили за то, что она поговорил с клиентом на непонятном крымско-татарском языке.

А преподавание на украинском языке сократилось в 36 раз после аннексии Крыма Россией, - говорит народный депутат.

К слову, существует закон, если 9-10 родителей захотят, чтобы их дети обучались на украинском языке, то в школе должны образовать украинский класс. Но обычно такое желание пресекается вопросом: "Вы что, рассчитываете, что Крым вернется в Украину?" Поэтому многие не подают такие заявления.

Подобная участь постигла и крымскотатарские школы на полуострове - из 16-ти осталось только семь. 

"Да и то там, скорее, обучение языку, а не преподавание. Ликвидировали старые учебники. Печатают новые - со своей пропагандой, с портретами Путина. Поэтому у детей нет особого стремления учиться в этих школах. Тем более, что там заставляют петь российский гимн", - говорит Джемилев.

Кроме того в сети показали высохшее искусственное водохранилище Орлиновское озеро, которое ранее являлось источником питьевой воды. Это является доказательством экологической катастрофы в Крыму, о которой говорят уже давно.

 

Кризис в Крыму - люди страдают без воды и медицины (высохшее Орлиновское озеро, фото: twitter.com/KrimRt)

"Кто знает, что случилось с Орлиновским озером (искусственное водохранилище)? Почему нет воды?" - пишут они. При этом местные жители утверждают, что озеру попросту "помогли высохнуть".

"Его добрые дяди как-то искусственно сливают..." - пишут в комментариях.

Ранее мы также сообщали о том, что в Крыму возле Евпатории нашли 16 погибших дельфинов. При тщательном осмотре на их телах были обнаружены следы запутывания в жаберных сетях, которые ставят на камбалу и осетровых.

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