Россияне учат школьников ненавидеть крымских татар

Учебник по истории Крыма разжигает межнациональную вражду (коллаж РБК-Украина)

В книге сказано, что десятки тысяч татар служили гитлеровцам с оружием в руках

В новых учебниках по истории Крыма, который по прогнозам климатологов скоро станет островом, за 10-й класс сказано, что крымские татары активно помогали нацистам во Второй мировой войне. Речь идет не только о помощи, а и о том, что они служили в гитлеровской армии с оружием в руках, пишет Elmaz Qırımlı в Facebook.

Отметим, что история Крыма будет преподаваться у школьников с начала следующего учебного года, и школы уже начали получать такие учебники.

"Общая численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек", - написано в учебнике.

Также в новом учебнике идет речь о том, что нацисты специально играли на религиозных чувствах татар, чтобы приобрести их лояльность. Якобы гитлеровцы закрывали православные церкви, а вместо этого открывали мечети.

"Часть татар встречала оккупантов в некоторых городах и деревнях букетами, угощала фруктами и вином, видя в них освободителей", - написано в новом учебнике по истории Крыма.

А один из крымско-татарских старейшин якобы написал на имя Гитлера меморандум, предложив сотрудничество.

Учебник по истории Крыма (фото: facebook.com)

Пользователи сети бурно восприняли подобную новость, о чем гневно высказались в комментариях к публикации.

"Интересно, а как описывает учебник депортацию 1944 г.?" - написал Olexandr Panteleev.

"Про Русскую освободительную армию там что то сказано?" - возмутился Zakir Yarmanov.

"Интересно, а с какими балбесами этот шедевр обсуждался, что такое допустили до печати?!" - поинтересовался Zair Smedlya.

"Может, пора уже нашим адвокатам, юристам, историкам обратится в Европейский суд?" - предложила Niyara Alieva.

"Там еще в школьных дневниках есть надпись: "1990-е гг - захват земель крымскими татарами" - уточнила Tamila Bekmambetova.

Ранее мы писали о том, что уникальному украинскому храму в Симферополе грозит уничтожение.

Также мы сообщали, что рассекречено истинное предназначение Крымского моста - он был задуман и спроектирован специально, чтобы навредить экономике Украины.