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Месть Москвы: уникальному украинскому храму грозит уничтожение

STYLERЖизнь    08.02.2019 - 22:48
Месть Москвы: уникальному украинскому храму грозит уничтожение
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В сети звучат призывы к зеркальным действиям

Во временно оккупированном Крыму в Симферополе под угрозой уничтожения оказался собор святых Равноапостольных Владимира и Ольги - единственный украинский православный храм в этом городе. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Архиепископ Климент получил от оккупантов предписание об "освобождении помещений".

Месть Москвы: уникальному украинскому храму грозит уничтожение

Фото: архиепископ Климент (Кущ) (risu.org.ua)

Священнослужитель уверен, что это месть Москвы владыке, в том числе и за его правозащитную деятельность. Напомним, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент активно занимался помощью политзаключенным, в частности режиссеру Олегу Сенцову и активисту Владимиру Балуху.

Зоря пишет, что архиепископ Климент с верующими собора просят у всех молитв.

Месть Москвы: уникальному украинскому храму грозит уничтожение

Скрин: facebook.com/yevstr

Отметим, что Синод Православной церкви Украины создал православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься вопросами освобождения политзаключенных в РФ. Как заявил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний, этой миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Пользователи сети живо отреагировали на сообщение Зори и высказывают в комментариях свое возмущение:

"А мы такие толерантные, что не может выгнать московских попов из наших святынь... Простите за такие выражения, но просто нет слов, чтобы выразить возмущение";

"Пишите и вы об освобождении Лавр параллельно...";

"На это нужны только зеркальные действия";

"Боже, благослови законные права Украины";

"Помоги, Господи, выдержать нашему владыке Клименту все враждебные нападки, защити его своей благодатью!"

Месть Москвы: уникальному украинскому храму грозит уничтожение

Скрин комментариев: facebook.com/yevstr

Как сообщалось ранее, недавно в УПЦ МП заявили, что считают оккупированный РФ Крым канонической территорией Украины

Добавим, что в декабре архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявил о высокой вероятности репрессии против представителей новой украинской церкви после получения томоса об автокефалии ПЦУ.

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