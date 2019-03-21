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В оккупированном Крыму массово гибнут дельфины: что происходит

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 16:37
В оккупированном Крыму массово гибнут дельфины: что происходит
Коллаж РБК-Украина

Погибших дельфинов обнаружили на побережье возле Евпатории

В оккупированном Крыму, на побережье возле Евпатории, обнаружили тела 16 дельфинов. Еще несколько тел были замечены возле Немецкой Балки под Севастополем. Об этом сообщили на странице организации Serene Sea в социальной сети Facebook.

Погибших дельфинов нашли сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Они исследовали 10 км береговой линии возле Евпатории и нашли 16 тел: 14 из них – это азовки и еще два – афалины.

Все дельфины находились на одинаковом расстоянии от воды и по уровню разложения специалисты определили, что на сушу они попали одновременно.

В оккупированном Крыму массово гибнут дельфины: что происходит

Погибли дельфины в Евпатории (facebook.com/sereneseadolphins)

При тщательном осмотре на телах дельфинов были обнаружены следы запутывания в жаберных сетях. У одного животного остались фрагменты сетей на хвосте, у второй – был срезан хвостовой плавник. Различные фрагменты сетей были найдены также на телах остальных дельфинов.

"Все 16 животных погибли по причине попадания в сети на камбалу или осетровых, исходя из характера и тяжести связанных повреждений, идентичного состояния тел, а также их положения относительно уреза воды и друг друга", - сказано в сообщении сотрудников Центра.

Они предполагают, что трагедия с дельфинами произошла полторы недели назад и в ближайшее время ожидается пик гибели дельфинов. Смерть животных связана с тем, что браконьеры ставят крупные сети на камбалу и осетровых. Также специалисты сообщили, что поступает информация об обнаружении тел дельфинов и в других районах оккупированного Крыма.

 

Массовая гибель дельфинов в Евпатории (facebook.com/sereneseadolphins)

В комментариях между пользователями разгорелся спор. В частности, специалисты из Одессы объяснили, что подобная гибель хотя бы одного дельфина уже вызвала бы резонанс в городе. Также пользователи отмечают, что ранее подобных трагедий в Крыму не было.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые бьют тревогу из-за того, что Крымский мост уничтожает акваторию Азовского моря.

А также рассказывали о том, что Крымский мост стал причиной ЧП в Черном море.

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