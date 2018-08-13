"Еще рядом с ними плавал в июле": в сети показали незаконный вылов дельфинов в Черном море

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сообщается, что одна из последних семей дельфинов исчезла

В субботу, 11 августа, был зафиксирован незаконный вылов дельфинов вида афалина в поселке Лазурное, что между пансионатом Чайка и островов Джарылгач. Об этом сообщает пользователь сети Алексей Шульга на своей странице в Facebook.

"Вчера 11 августа в Херсонской области в курортном поселке Лазурное между пансионатом Чайка и островов Джарылгач была зафиксирована попытка незаконного вылова дельфинов афалин. Сегодня утром судно ушло, и одна из последних семей дельфинов исчезла", - написано в публикации.

Соответствующие фотодоказательства Алексей приложил к посту.

Фото: незаконный вылов дельфинов (facebook.com/alexey.shulga.90)

В комментариях было отмечено, что на территории Украины сохранение этих дельфинов не узаконено.

"Пыталась найти украинский закон, но... На территории Украины, к сожалению, * не узаконили* их сохранение", - написала девушка.

Многие пользователи возмущены данной ситуацией.

"А ведь дельфины не раз спасали людей в море, это было и в моей жизни", "Здоровые мужики-садисты не хотят работать, нашли легкий заработок в виде эксплуатации дельфинов. Мрази", "Ко**енные", "Почему не запретят эти водные концлагеря?", "Уроды", "Я еще рядом с ними плавал в июле...", - написали они в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/alexey.shulga.90)

Напомним, украинцев предупредили о массовом море рыбы в Мариуполе. Некоторые сразу стали массово ее собирать с берега в пакеты.

Также мы писали о том, что глава Ассоциации рыбаков рассказал, чем угрожает цветение воды в Днепре.

Стоит напомнить и о том, что в Украине обнаружена смертельная инфекция. В связи с этим настоятельно рекомендуют мыть овощи и фрукты.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Ученых шокировали результаты исследования в Черном море