"И каждый год такое!" Украинцев предупредили о массовом море рыбы в Мариуполе (видео)

Фото: мор рыбы (www.0629.com.ua)

Пользователи всерьез обеспокоены ситуацией и сообщают, что такое случается не впервые

В сети появилась информация о том, что в Мариуполе на водной станции "Азовсталь" произошел массовый мор бычка. Сегодня, 8 августа, на берегу оказалось множество мертвой рыбы. Соответствующее видео было опубликовано на странице Анны Ярославцевой в Facebook.

"Массовый мор бычка. Сегодня утром, Мариуполь, Водная станция. (На видео маты). Сухие бычки пока не покупайте, а то у нас предприимчивых хватает", - написала в публикации девушка.

Массовый мор бычка. Сегодня утром, Мариуполь, Водная станция. (На видео маты). Сухие бычки пока не покупайте, а то у нас предприимчивых хватает. Опубліковано Anna Yaroslavtseva Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Видео: массовый мор бычка (facebook.com/Анна Ярославцева)

Сайт города Мариуполя опубликовал другую видеозапись на своем YouTube-канале, где видно, как люди охапками стали собирать рыбу в пакеты.

Видео: люди сгребают полумертвую рыбу (youtube.com/0629comua)

Как сообщает издание, данная ситуация связана с нехваткой кислорода в воде и происходит такое практически каждый год.

Замор бычка начальник отдела №3 Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль связывает с большим прогревом воды на мелководье и преобладанием северного ветра, который не дает волновой активности, из-за чего вода слабо обогащается кислородом. Негативно влияет и медуза, а также загрязнение воды, куда, в районе Мариуполя, уходят стоки со всего города.

Пользователи сети возмущены ситуацией.

"Аня, какой ужас", "И каждый год такое!", "Кошмар!", "Уже на рынке "свежые" бычки продают. Все удивляются, откуда столько в августе, но берут", "И никто не будет отвечать, потому безнаказанность вызывает новые и новые экологические преступления", - написали они в комментариях к опубликованному видео.

Скриншоты комментариев (facebook.com/Анна Ярославцева)

Напомним, недалеко от города Очаков, что в Николаевской области, и Кинбурнской косы, в море регулярно скидываются неизвестные вещества темно-серого цвета. Жители Очакова всерьез обеспокоены опасной экологической ситуацией, которая в последнее время сложилась в их регионе.

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