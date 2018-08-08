"І кожен рік таке!" Українців попередили про масовий мор риби в Маріуполі (відео)

Фото: мор риби (www.0629.com.ua)

Користувачі всерйоз стурбовані ситуацією і повідомляють, що таке трапляється не вперше

У мережі з'явилася інформація про те, що в Маріуполі на водній станції "Азовсталь" стався масовий мор бичка. Сьогодні, 8 серпня, на березі виявилося безліч мертвої риби. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Анни Ярославцевої у Facebook.

"Масовий мор бичка. Сьогодні вранці, Маріуполь, Водна станція. (На відео мати). Сухі бички поки не купуйте, а то у нас заповзятливих вистачає", - написала у публікації дівчина.

Масовий мор бичка. Сьогодні вранці, Маріуполь, Водна станція. (На відео мати). Сухі бички поки не купуйте, а то у нас заповзятливих вистачає. Опубліковано Anna Yaroslavtseva Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Відео: масовий мор бичка (facebook.com/Анна Ярославцева)

Сайт міста Маріуполя опублікував інший відеозапис на своєму YouTube-каналі, де видно, як люди стали збирати рибу в пакети.

Відео: люди згрібають напівмертву рибу (youtube.com/0629comua)

Як повідомляє видання, дана ситуація пов'язана з нестачею кисню у воді і відбувається таке практично щороку.

Замор бичка начальник відділу №3 Азовського рибоохоронного патруля Олександр Цивиль пов'язує з великим прогріванням води на мілководді і переважанням північного вітру, який не дає хвильової активності, з-за чого вода слабо збагачується киснем. Негативно впливає і медуза, а також забруднення води, куди, в районі Маріуполя, йдуть стоки з усього міста.

Користувачі мережі обурені ситуацією.

"Аня, який жах", "І кожен рік таке!", "Кошмар!", "Вже на ринку "свіжі" бички продають. Всі дивуються, звідки стільки в серпні, але беруть", "І ніхто не буде відповідати, бо безкарність спричиняє нові і нові екологічні злочини", - написали вони в коментарях до опублікованого відео.

Скріншоти коментарів (facebook.com/Анна Ярославцева)

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