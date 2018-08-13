"Ще поруч з ними плавав у липні": в мережі показали незаконний вилов дельфінів у Чорному морі

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Повідомляється, що одна з останніх сімей дельфінів зникла

У суботу, 11 серпня, був зафіксований незаконний вилов дельфінів виду афаліна в селищі Лазурне, що між пансіонатом Чайка і островів Джарилгач. Про це повідомляє користувач мережі Олексій Шульга на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора 11 серпня у Херсонській області в курортному селищі Лазурне між пансіонатом Чайка і островом Джарилгач була зафіксована спроба незаконного вилову дельфінів афалін. Сьогодні вранці судно пішло, і одна з останніх сімей дельфінів зникла", - написано в публікації.

Відповідні фотодокази Олексій доклав до посту.

Фото: незаконний вилов дельфінів (facebook.com/alexey.shulga.90)

В коментарях було відзначено, що на території України збереження цих дельфінів не узаконено.

"Намагалася знайти український закон, але... На території України, на жаль, *не узаконили їх збереження*", - написала дівчина.

Багато користувачів обурені цією ситуацією.

"А дельфіни не раз рятували людей в морі, це було і в моєму житті", "Здорові чоловіки-садисти не хочуть працювати, знайшли легкий заробіток у вигляді експлуатації дельфінів. Мерзоти", "Ко*чені", "Чому не заборонять ці водні концтабори?", "Виродки", "Я ще поруч з ними плавав у липні...", - написали вони в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/alexey.shulga.90)

Нагадаємо, українців попередили про масовий мор риби в Маріуполі. Деякі відразу стали масово її збирати з берега в пакети.

Також ми писали про те, що голова Асоціації рибалок розповів, чим загрожує цвітіння води в Дніпрі.

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