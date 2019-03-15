Крымский мост стал причиной ЧП в Черном море

Крымский мост стал причиной посадки на мель судна Maryland (фото: most.life)

Крымский мост привел к обмелению пролива

Крымский мост стал причиной того, что морское судно Maryland село на мель в Керченском проливе, сообщили в МинВОТ. Как известно, 13 марта судно под флагом Либерии двигалось из порта в Мариуполе в направлении Италии, но не смогло пройти поворот в колене Керчь-Еникальского канала.

Оказалось, что оккупанты установили ограничения на уровне восьми метров в канале, хотя глубина конструкции моста составляет 8,3 метра в этом месте.

Однако незаконное сооружение Крымского моста привело к тому, что в этом месте произошло отложение песка и обмеление Азовского моря, именно поэтому иностранное судно оказалось на мели в проливе.

В Министерстве заявляют, что после оккупации именно РФ несет ответственность за очистку и обслуживание Керчь-Еникальського канала.

Судно, на борту которого 17 тонн металла, по-прежнему находится в проливе, несмотря на то, что четыре буксира пытались снять его с мели.

Крымский мост стал причиной посадки на мель судна Maryland (скрин видео: YouTube)

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты разрушат горный хребет в Крыму - они решили проложить дорогу шириной 8 метров к беседке "Звездопад воспоминаний" на горе Клементьева (Узун-Сырт) в Коктебеле.

А также писали о том, что Крымский мост оказался в центре скандала. В сеть попали кадры строительства железной дороги, которая будет проходить по мосту.