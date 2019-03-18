Крымский мост убивает Азовское море: ученые бьют тревогу

Крымский мост (фото: most.life)

Крымский мост уничтожает экологию всей акватории

Крымский мост, который стал источником многих проблем для жителей оккупированного полуострова, может стать причиной уничтожения Азовского моря. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института водных проблем, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

Юрий Медовар рассказал, что строительство Крымского моста нарушило водообмен между Черным и Азовскими морями. В будущем это может вызвать настоящую катастрофу в акватории Азовского моря, так как Керченский пролив обмелеет.

"Написал мне инженер из Керчи, который высказал опасения о том, что Керченский пролив станет болотом. А к этому все и идет за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов. Уже официально глубина уменьшилась на полтора метра", - цитирует Медовара издание OBOZREVATEL.

Эти опасения подтверждают и специалисты-океанологи. Они отмечают, что поверхность дна в Керченском проливе шероховатая, а строительство моста ведет к увеличению накоплений на дне. А это приведет к тому, что территория постепенно будет заболачиваться и увеличивать нарушения между двумя морями.

"Если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между морями. Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, там гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому, в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось", – заявил инженер-гидрогеолог.

Кроме того, он отметил, что чистка канала ничего не дала, так как отходы, которые должны были выкинуть в глубины Черного моря, просто сбросили перед проливом и их течением принесло обратно.

Медовар считает, что Крымский мост нужно немедленно демонтировать и освободить пролив, иначе Азовское море погибнет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Крымский мост стал причиной ЧП в Черном море.

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