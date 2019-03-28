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Екологічна катастрофа в Криму: окупанти знахабніли (фото)

STYLERЖиття    28.03.2019 - 13:27
Екологічна катастрофа в Криму: окупанти знахабніли (фото)
Фото: (колаж РБК-Україна)

У мережі скандал через креветочну ферму, яка може спровокувати екологічну катастрофу

Мешканці окупованого Криму бояться, що незабаром може відбутися екологічна катастрофа. Пов'язано це з тим, що поблизу селищ Попівка і Штормове нещодавно з'явилися невідомі, котрі за допомогою бульдозера знищили дерева і чагарники. Про це інформують росЗМІ.

У Криму назріває серйозний скандал, оскільки мешканці не хочуть миритися з тим, що відбувається і всіляко намагаються перешкоджати розвитку ситуації. Місцевий блогер вважає, що те, що відбувається, може мати неприємні наслідки і торкнутися весь півострів.

На даний момент унікальне заповідне місце У Сакському районі КримА всіляко намагаються знищити заради будівництва виробництва з вирощування креветок. Чи давали дозвіл на будівництво об'єкта в даному місці, поки незрозуміло. Жодних інформаційних стендів на території немає, проте поліція і керівництво республіки навіть не намагається перешкоджати цьому беззаконню і бесчинству.

Техніка вже знищила місцевий пляж, який славився своїм чистим піском і прозорим морем. Це можна побачити з фото.

 

Фото: (Zen.yandex.ru)

Нагадаємо, що життя в Криму стало нестерпним. У анексированому РФ Криму назрівають медична, освітня і гуманітарна катастрофи. Жителі півострова їздять на материкову Україну за медикаментами і продуктами, а в школах повально дискримінують бажаючих вивчати українську мову.

Крім того в мережі показали висохле штучне водосховище Орлинівське озеро, яке раніше було джерелом питної води. Це є доказом екологічної катастрофи в Криму, про яку говорять вже давно.

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