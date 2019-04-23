Знищують Крим: окупанти перетворюють півострів в смітник

Аннексированный Крим (фото: колаж РБК-Україна)

Крим після анексії РФ не справляється з благоустроєм

У анексованому Криму місцева "влада" не змогла реалізувати програму благоустроєм півострова. У рейтингу проекту "Формування комфортного міського середовища" Крим показав найгірші результати серед суб'єктів РФ і зайняв останнє місце. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами директора АНО "ЖКГ Контроль Республіки Крим" Анатолія Петрова, такий провал пов'язаний з поганою активністю "муніципалітетів" і неналежним контролем місцевої "влади".

Анексований Крим (фото: twitter.com/Pavel_XII)

За його словами, все залежить від замовника, яким є місцева "влада", адже саме вона обирає підрядника і сама все контролює. Він також підкреслив, що якщо раніше була проблема в грошах, то зараз її немає, оскільки гроші є і вони до кінця року не освоєні.

"Виконання програми в Криму йде погано, місцеві бюджети, на жаль, погано беруть участь у цьому питанні", - підсумував Петров.

Анексований Крим (фото: twitter.com/Pavel_XII)

При цьому в Криму заявили, що в цьому році в півострова є шанси змінити цю невтішну статистику для Крима. Протягом п'яти років окупанти мають намір облагородити близько 1000 об'єктів. А до 2024 року в 10 містах хочуть збільшити індекс якості міського середовища на 30%.

Депутат держради Криму Ольга Виноградова зазначила, що в 2019 році сума по Республіці становить більше 600 млн і в наступні роки вона не повинна зменшитися. Тому очікується, що Крим зміниться в кращу сторону.

Будинок-музей Чехова в Ялті (фото: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що експерт налякав росіян тим, що сказав про те, що Кримський міст можна буде підірвати, коли півострів буде повернутий під контроль України. Він також зазначив, що міст можна буде використовувати в своїх цілях.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти перетворили Крим на помийну яму. Мальовничі узбережжя завалені купою сміття, річка і фонтан у Сімферополі тепер схожі на болото.