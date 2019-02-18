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Они нас бьют: священники РПЦ поплакались на ПЦУ

STYLERЖизнь    18.02.2019 - 19:01
Они нас бьют: священники РПЦ поплакались на ПЦУ
Коллаж РБК-Украина

Священники РПЦ жалуются в международные организации

Епископ Барышевский УПЦ МП Виктор (Коцаба) обратился к представителям международных организация, включая ООН, ЕС и ОБСЕ с жалобой, которая якобы основана на нарушениях прав человека в Украине и эскалации религиозных конфликтов. Об этом сообщает Украинская православная церковь Московского патриархата.

Священнослужитель отметил, что их церковь - крупнейшая конфессия Украины и в нее входит более 12 тысяч общин. При этом церковь посещают миллионы граждан Украины, которые все время молятся за мир и прекращение войны на территории Украины.

По его словам, верующих людей бьют, а священников УПЦ МП заставляют переходить в новую Православную церковь Украины.

Кроме того, представитель Московского патриархата добавил также "кадры избиения верующих и захвата храмов".

Видео: YouTube/Єпископ Віктор (Коцаба)

Он жалуется на то, что согласно законодательству УПЦ МП должно сменить название, что якобы является вмешательством во внутренние дела церкви.

Он добавил, что УПЦ МП никогда не отрицала духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой Украинская Православная Церковь получила независимость.

При этом он рассказал, что церковь необоснованно обвиняют в "связях с Москвой", "сепаратизме" и "пропаганде русского мира".

Епископ приглашает международных журналистов и чиновников приехать в Украину и увидеть все своими глазами.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал количество приходов, которые перешли в ПЦУ.

Ранее сообщалось, что Епифаний рассказал об изменении дресс-кода в ПЦУ.

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