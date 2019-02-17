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Епифаний рассказал об изменении дресс-кода в ПЦУ

STYLERЖизнь    17.02.2019 - 09:02
Епифаний рассказал об изменении дресс-кода в ПЦУ
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Церковный дресс-код будет меняться

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время визита на Буковину заявил, что возможно произойдут изменения в церковном дресс-коде и календаре. Об этом сообщает "Укринформ".

Митрополит отметил, что у человека, который впервые входит в храм, не должно быть преград, на которых иногда настаивает более старшее поколение. Это, в том числе, касается и женских платков, в которых должны быть женщины во время посещения храма.

Епифаний также заявил, что церковь должна быть ближе к людям. При этом он чтит традиции и не собирается их нарушать. Но он подчеркнул, что церковь не должна препятствовать людям, которые впервые пришли в храм.

"Мы должны быть открытыми и принять человека в том виде, в котором он приходит", - рассказал митрополит.

Епифаний считает, что после первого посещения храма человек сам поймет в каком виде ему следует приходить в церковь. А если сразу начинать с запретов, то у него больше не появится желания приходить на службу.

Митрополит Киевский и всея Украины также рассказал об изменениях в календаре. Он завил, что что церковь готова к переносу церковных праздников, но сейчас это "не актуально", поскольку общество еще не готово к этому.

Напомним, что недавно Епифаний встретился с фронтменом группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Ранее сообщалось о том, что Православная церковь Украины высказалась по поводу праздника День святого Валентина.

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