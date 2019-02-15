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Вакарчук пришел к Епифанию на важный разговор: подробности и фото

STYLERПерсоны    15.02.2019 - 07:02
Вакарчук пришел к Епифанию на важный разговор: подробности и фото
Фото: Митрополит Епифаний и Святослав Вакарчук (pomisna.info)

Глава ПЦУ и музыкант обменялись подарками

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с известным рок-музыкантом и общественным деятелем, фронтменом легендарной группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Общение происходило в рабочем кабинете священнослужителя 14 февраля, рассказали в пресс-службе Киевской митрополии. 

Глава автокефальной православной поместной церкви и музыкант обсудили пути достижения мира в Украине, которая борется с интервентами. 

Вакарчук и Епифаний высказались о важной роли в этом процессе как голоса Церкви, так и украинской культуры, которая "должна служить доброму делу утверждения среди аудитории правильных моральных ориентиров".

Также собеседники обговорили дальнейшие шаги Церкви, общества и государства в утверждении независимости и обеспечении прав и свобод человека. 

 

Фото: Митрополит Епифаний и Святослав Вакарчук (pomisna.info)

Как отметили в пресс-службе ПЦУ, общение проходило в теплой и приятной атмосфере.

Вакарчук поздравил Епифания с объединением ветвей украинского православия в единую поместную церковь, получением от Вселенского патриархата томоса об автокефалии и с интронизацией главы ПЦУ 3 февраля.

Также сообщается, что они обменялись подарками и взаимными словами поддержки.

 

Фото: Святослав Вакарчук у митрополита Епифания (pomisna.info)

Как сообщалось ранее, недавно митрополит Киевский и всея Украины Епифаний высказался о Евромайдане и объяснил, почему изменения в стране происходят так медленно. 

Также мы писали о том, что митрополит Епифаний рассказал, за чей счет живут служители украинской церкви, с какими трудностями приходится сталкиваться региональным приходам и чем отличалось финансирование УПЦ КП от финансирования УПЦ МП

Напомним, что Святослав Вакарчук вместе с участниками группы "Океан Ельзи" пишет музыку к фильму "Номера" по пьесе украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова.

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