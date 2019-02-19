Cамые темные дни: волонтер рассказал о кровавых расстрелах на Майдане

Врач и активный участник Майдана Назар Озерянский вспомнил трагические события Революции Достоинства

Пять лет назад, 18 февраля 2014 года, начались трагические события – расстрелы активистов на Майдане. Эти дни вошли в историю как самые кровавые во время Революции Достоинства. В результате противостояний с правоохранителями и расстрелов погибли 23 активиста.

Кардиохирург и волонтер Назар Озерянский – активный участник Революции Достоинства. По просьбе Styler РБК-Украина он вспоминает трагические события – расстрелы протестующих в конце февраля 2014 года и напоминает о том, как именно эти события изменили мышление миллионов людей.

" Расстрелы на Майдане шокировали Украину"

"Расстрелы на Майдане шокировали Украину и весь цивилизованный мир. Потрясло прежде всего то, что люди по своей доброй воле шли против огнестрельного оружия, видя, как умирают их побратимы, и когда это увидели миллионы людей по всему миру, то это перевернуло сознание умных людей", - вспоминает врач.

По его словам, эти трагические события привлекли также чрезвычайное внимание к событиям в Украине, к слову "Украина" в целом.

"Мир наконец увидел, что Украина – это отдельная страна, которая хочет развиваться так, как хочет сама, без указаний извне", - говорит он.

Фото: Назар Озерянский - активный участник Революции Достоинства (facebook.com/dr.ozerianskiy)

Эти события кардинально изменили сознание людей, добавляет врач.

"Люди стояли на Майдане и видели, как прямо там, возле их левого и правого плеча умирают побратимы, но все равно шли дальше. И когда другие люди увидели это в лентах новостей в соцсетях и на телеэкране, то большая часть из них уже не смогла смотреть на мир так, как смотрела раньше. Это создало революцию в сознании навсегда. И как результат – появилась "вирусная" идея свободы и сохранения достоинства – своей личной и национальной. Это дало результат в виде глобальной смены курса всей страны. Даже другие страны это побудило к действиям в направлении реализации своих ценностей", - подчеркивает Назар Озерянский.

“Это был хороший спокойный день, светило солнце ”

"18 февраля лично для меня - самый памятный день Революции. Я тоже в тот день и получил травмы, и впервые в жизни видел, как десятитысячная толпа паникует, когда с разных сторон "Беркут" зажимает, когда люди прыгали с обрывов и быстро взбирались на такие высокие десятиметровые баррикады, на которые нельзя было залезть в принципе", - вспоминает врач.

В тот день он видел, как люди лежали друг на друге в пять слоев, когда на них давят.

Фото: 18 февраля 2014 года лично для меня - самый памятный день Революции" - врач и волонтер (РБК-Украина)

"Но они не сдавались, и никто тогда с Майдана не уходил. Несмотря на общую панику, которая тогда царила в центре города", - отмечает волонтер.

Именно для него один из важных дней – это именно 18 февраля. Кроме, конечно, других важных дат.

"Во время расстрелов я там не был, потому что уехал в другое место. Но тот день я помню очень хорошо. Это был хороший спокойный день, светило солнце, как сейчас. Это был момент, когда стало понятно, что преступная власть на уступки не пойдет, и самое главное ощущение, которое появилось – это то, что мы на уступки тоже не пойдем. Заметил, что то же самое чувствовали и другие майдановцы: полная самоотдача и самопожертвование", - говорит Назар Озерянский.

“Больше шанса не было”

Есть скептическая мысль о том, что Януковичу можно было “досидеть” свой президентский срок до конца. Однако Назар Озерянский уверен: объявить перевыборы уже теперь экс-президенту и беглецу никто не запрещал.

“Ему ничего не запрещали. Мы просто транслировали свою позицию. В период его президентства уже все дошло до такой критической точки, что на бизнес массово наезжали, даже людей убивали. Мы как граждане этой страны имеем право высказать свою позицию и несогласие с этим”, - говорит волонтер.

Фото: "Самое главное чувство, которое тогда появилось – это то, что мы на уступки не пойдем" (РБК-Украина)

По его словам, Янукович мог уйти в отставку и объявить перевыборы, как делали в критических ситуациях лидеры других государств.

“То, что было в Украине тогда, было несовместимым с комфортной жизнью у себя дома, в своей стране. Большинство из нас, моих друзей, уже почти договорились выезжать из страны, чтобы работать за границей в более благоприятных условиях. Не хотелось терять здесь свое личное время, пока этот бандит досидит срок и что-то там доделает. Об этом тогда никто не думал. Скорее на Майдане все были уверены, что он, наоборот, начнет выкручивать гайки и начнет на всех давить еще больше, чем давил до того. Больше шансов для этого не будет, чтобы выразить свой протест, выразить свое мнение в своей стране”, - подчеркивает он.

Радикальное хирургическое лечение общества – именно так описывает идею Майдана кардиохирург, активный участник протестов во время Революции Достоинства.

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