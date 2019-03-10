Черная полоса: невезучие знаки Зодиака этой весной

Гороскоп фортуны на весну 2019 определил аутсайдеров

Гороскоп удачи на весну 2019 рассказывал везунчикам о благосклонности звезд, но также существует и обратная сторона везения - проще говоря "непруха", которая по расчетам астрологов может следовать тенью за представителями некоторых знаков Зодиака в этот период. Конечно, каждый сам является кузнецом своего счастья, но не мало зависит и от фарта. А этот "харизматичный господин" способен отворачиваться в самый неподходящий момент, иногда и на месяцы.

Для того, чтобы не оступиться в долгосрочных бизнес-проектах и не принимать на авось судьбоносные решения, рожденным под созвездиями Рака, Весов и Козерога астрологи призывают к бдительности этой весной.

Раки

Представителям этого знака Зодиака лучше сконцентрироваться на сохранении финансовой и карьерной ситуации и постараться удержать ее в стабильном состоянии, в противном случае кардинальные решения могут дорого вам обойтись. В этот период спешка на работе и стремление к профессиональному росту способны подтолкнуть к необдуманным выводам. Не стесняйтесь советоваться с близкими людьми в сложных вопросах, будьте гибкими. В начале апреля есть вероятность крупных расходов для вашего бюджета, но траты сменятся и доходами вскоре.

В личном плане тоже прогнозируются некоторые сложности и высока вероятность конфликтов с любимыми - если забудете принцип "плохой мир лучше хорошей ссоры". Весной Ракам лучше не замыкаться в своем панцире, а открывать сердце возлюбленным и не плодить недосказанности, что только охладит отношения.

Весы

Взвешенность всегда была вашей сильной стороной, и весной 2019 года очень уместно не забывать об этом при общении с шефом и коллегами на работе. В противном случае существует вероятность круто сесть в лужу, если внезапные эмоции возьмут верх над рассудительность и прорвутся наружу. В этот не яркий период для удачи вам будет сложно своевременно принять необходимые меры для "мировой". Доказывать свою правоту и компетентность лучше показателями, а не словами. В мае у Весов могут быть поездки, в которых фарт будет чередоваться с неудачей, но в итоге ваша рассудительность позволит избежать потерь для бюджета и нервов.

На личном фронте могут возникать интриги и конфликтные ситуации. Весной лучше посвятить больше времени созиданию в семейных вопросах и спокойно воспринимать возможную критику близких людей - лучше мотайте на ус и прислушивайтесь к мнению других.

Иллюстративное фото (pixabay)

Козероги

Многим представителям этого знака Зодиака придется признать, что запланированное на весну 2019 будет реализовываться значительно медленнее, чем хотелось. В бизнесе реорганизация повлечет за собой заботы и новые хлопоты, для разруливания которых также потребуются дополнительные время и усилия. Ваша работоспособность будет подвергаться дополнительным тестам, но это также укрепит характер и волю. Избегайте непредвиденных трат - закрыть финансовые дыры от них может получиться не скоро.

В любовной сфере вы можете стать объектом чьего-то стороннего внимания, но астрологи предупреждают - не всегда положительного. Остерегайтесь клеветы в свой адрес и сплетен. Самым сложным месяцем станет март, но в апреле и мае фортуна будет для Козерогов более благосклонна.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на март 2019, который рекомендует некоторым знакам Зодиака быть осторожнее в амурных вопросах.

Также сообщалось, что астрологи подробно рассказали про лучших любовниц по знаку Зодиака.