45 ударів по голові. У Чернігові чоловік вбив 11-місячного малюка на очах у сина

Деталі трагедії у Чернігові

Прокурори у судах усіх інстанцій довели, що чоловік під дією алкоголю з особливою жорстокістю вбив 11-місячного сина. Це сталося ще 2019 року. Засуджений завдав дитині 45 ударів у ділянку голови, 13 – у грудну клітину та 2 – у живіт.

Особливо тяжкий злочин скоїв за місцем проживання у присутності старшого сина, якому виповнилося 2 роки.

У ході суду з'ясувалося, що чоловік систематично зловживав алкогольними напоями, наркотичними та психотропними засобами.

Яке покарання дали чоловікові

За принципової позиції ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив, як і раніше, вирок за умисне вбивство дитини з особливою жорстокістю та зберігання наркотичних засобів (п. 2, п. 4 ч.2 ст. 115, ч.1 ст. 309 КК України). Жителя Чернігова засудили до довічного позбавлення волі.

Таким чином, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні касаційних скарг засудженого та його адвоката про скасування вироків Деснянського районного суду Чернігова та Чернігівського апеляційного суду.

Докази ювенальних прокурорів, що винесений вирок є справедливим та очікуваним суспільством, підтверджено.

У червні 2021 року вирок суду набрав законної сили. Відтоді засуджений перебуває у закладі відбування покарань.