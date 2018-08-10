В Черниговской области от "белой горячки" умер военный

Фото иллюстративное: РБК-Украина

Военный умер в машине "скорой"

В Черниговской области от "белой горячки" умер 47-летний военный. Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

Военнослужащий, житель Киева умер во время транспортировки из поселка Гончаровское в карете скорой помощи.

"Предварительная причина смерти: шоковое состояние во время алкогольного делирия", - отметили врачи.

Видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили.

"В Черниговский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера экстренной медицинской помощи, про то что во время транспортировки из поселка городского типа Гончаровское в больницу в карете "скорой" умер военнослужащий, 47-летний житель Киева", – сказано в сообщении.

Алкогольный делирий и "белая горячка" - металкогольный психоз, связанный со злоупотреблением алкоголем.

"Белая горячка" крайне редко возникает на фоне опьянения, обычно симптомы появляются на 2-е—5-е сутки после резкой отмены привычного приема алкоголя.

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