У Чернігівській області від "білої гарячки" помер військовий

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Військовий помер у машині "швидкої"

В Чернігівській області від "білої гарячки" помер 47-річний військовий. Про це повідомляє місцеве видання ЧЕline.

Військовослужбовець, мешканець Києва помер під час транспортування з селища Гончарівське в кареті швидкої допомоги.

"Попередня причина смерті: шоковий стан під час алкогольного делірію", - зазначили лікарі.

Видимих тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили.

"Чернігівський відділ поліції надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги, про те що під час транспортування з селища міського типу Гончарівське в лікарню в кареті "швидкої" помер військовослужбовець, 47-річний житель Києва", – сказано в повідомленні.

Алкогольний делірій і "біла гарячка" - металкогольный психоз, пов'язаний зі зловживанням алкоголем.

"Біла гарячка" вкрай рідко виникає на тлі сп'яніння, зазвичай симптоми з'являються на 2-е—5-е добу після різкої відміни звичного прийому алкоголю.

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