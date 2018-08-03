В Ровенской области простились с погибшим бойцом, который четыре года считался пропавшим без вести (фото)

Фото: Прощание с погибшим (facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація)

Бойца сначала похоронили в Днепропетровской области как временно неустановленного защитника Украины

В городе Дубно Ровенской области попрощались с бойцом АТО, который погиб в 2014 году при выходе из Иловайского котла. Об этом передает пресс-служба Дубенской РГА на своей странице в Facebook.

Гуменюк Николай Александрович - военнослужащий 51 ОМБР, погиб 28 августа 2014 г. во время выхода из Иловайского котла. Был похоронен 10 октября 2014 г. на Краснопольском кладбище, как временно неустановленный защитник Украины.

Фото: Николай Гуменюк (facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація)

Долгое время считался пропавшим без вести. После экспертизы ДНК была установлена личность погибшего.

Фото: facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація

Почти через 4 года после гибели тело военнослужащего привезли на родину.

Фото: facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація

Скриншот поста (facebook.com/Дубенский-районная-государственный-администрация)

В городе Дубно отдать последнюю дань уважения погибшему собрались сотни людей – побратимы, родственники духовенство и простые жители.

Фото: facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація

Далее гроб с погибшим отправят в родное село Птича Дубенского района, где похоронят на местном кладбище.

Отпеть героя имеют священники УПЦ КП в местной церкви села Птича, которая уже четыре года стоит закрытой из-за конфликта с УПЦ МП. Представители Московского патриархата выступали против. Сообщалось, что верующие УПЦ МП заблокируют вход в церковь и не пустят гроб с военным внутрь.

Ранее сообщалось, что в Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе бойцом.

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