В Рівненській області попрощалися з загиблим бійцем, який чотири роки вважався зниклим безвісти (фото)

Фото: Прощання з загиблим (facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація)

Бійця спочатку поховали в Дніпропетровській області як тимчасово невстановленого захисника України

В місті Дубно Рівненської області попрощалися з бійцем АТО, який загинув в 2014 році при виході з Іловайського котла. Про це передає прес-служба Дубенської РДА на своїй сторінці в Facebook.

Гуменюк Микола Олександрович - військовослужбовець 51 ОМБР, загинув 28 серпня 2014 р. під час виходу з Іловайського котла. Був похований 10 жовтня 2014 р. на Краснопільському кладовищі, як тимчасово невстановлений захисник України.

Фото: Микола Гуменюк (facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація)

Тривалий час вважався зниклим безвісти. Після експертизи ДНК було встановлено особу загиблого.

Фото: facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація

Майже через 4 роки роки після загибелі тіло військовослужбовця привезли на батьківщину.

Фото: facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація

Скріншот поста (facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація)

У місті Дубно віддати останню шану загиблому зібралися сотні людей – побратими, родичі духовенство та прості жителі.

Фото: facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація

Далі труну з загиблим відправлять у рідне село Птича Дубенського району, де поховають на місцевому кладовищі.

Відспівати героя мають священики УПЦ КП в місцевій церкві села Птича, яка вже чотири роки стоїть закритою через конфлікт з УПЦ МП. Представники Московського патріархату виступали проти. Повідомлялося, що віряни УПЦ МП заблокують вхід до церкви і не пустять труну з військовим всередину.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем.

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