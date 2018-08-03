В Рівненській області попрощалися з загиблим бійцем, який чотири роки вважався зниклим безвісти (фото)

Бійця спочатку поховали в Дніпропетровській області як тимчасово невстановленого захисника України
В місті Дубно Рівненської області попрощалися з бійцем АТО, який загинув в 2014 році при виході з Іловайського котла. Про це передає прес-служба Дубенської РДА на своїй сторінці в Facebook.
Гуменюк Микола Олександрович - військовослужбовець 51 ОМБР, загинув 28 серпня 2014 р. під час виходу з Іловайського котла. Був похований 10 жовтня 2014 р. на Краснопільському кладовищі, як тимчасово невстановлений захисник України.
Фото: Микола Гуменюк (facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація)
Тривалий час вважався зниклим безвісти. Після експертизи ДНК було встановлено особу загиблого.
Фото: facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація
Майже через 4 роки роки після загибелі тіло військовослужбовця привезли на батьківщину.
Фото: facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація
Скріншот поста (facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація)
У місті Дубно віддати останню шану загиблому зібралися сотні людей – побратими, родичі духовенство та прості жителі.
Фото: facebook.com/Дубенська-районна-державна-адміністрація
Далі труну з загиблим відправлять у рідне село Птича Дубенського району, де поховають на місцевому кладовищі.
Відспівати героя мають священики УПЦ КП в місцевій церкві села Птича, яка вже чотири роки стоїть закритою через конфлікт з УПЦ МП. Представники Московського патріархату виступали проти. Повідомлялося, що віряни УПЦ МП заблокують вхід до церкви і не пустять труну з військовим всередину.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем.
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