В Черновицкой области спасены грибоводы, которые были отрезаны от цивилизации водой

В результате стихийного наводнения около 50 грибоводов были изолированы от домов

В одном из лесничеств Сторожинецкого района стихия разрушила деревянный мост через горную реку. На Буковине несколько часов были изолированы от цивилизации грибники, которые несмотря на предостережения синоптиков отправились за урожаем в лес. Об этом сообщается в программе "ТСН".

На момент прибытия экстренной службы к разрушенному мосту, по ту сторону от цивилизации находилось около 50 грибоводов. Автомобили решили переправить ниже по течению. Их по очереди привязывали к внедорожнику местного жителя и таким образом перевезли их на сушу.

Видео: (tsn.ua)

Как сообщалось, после продолжительного ливня в Киеве значительно подтопило дороги, вода попала даже внутрь транспорта. Видео соответствующего материала опубликовали в сети Facebook. В комментариях к видеозаписи пользователи отшучиваются, говоря, что давно хотели попасть в Венецию. Некоторые считают, что после подтопления городского транспорта он наконец-то станет чище.

Напомним, что синоптики обещают продолжение ливневых дождей. Укргидрометцентр опубликовал прогноз, в котором сообщается, что в начале июля ожидается дождливая и жаркая погода.

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