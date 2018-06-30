У Чернівецькій області врятовані грибівники, які були відрізані від цивілізації водою

В результаті стихійної повені близько 50 грибоводів були ізольовані від будинків

В одному з лісництв Сторожинецького району стихія зруйнувала дерев'яний міст через гірську річку. На Буковині кілька годин були ізольовані від цивілізації грибники, які незважаючи на застереження синоптиків вирушили за врожаєм в ліс. Про це повідомляється у програмі "ТСН".

На момент прибуття екстреної служби до зруйнованого мосту, по ту сторону від цивілізації перебувало близько 50 грибоводів. Автомобілі вирішили переправити нижче за течією. Їх по черзі прив'язували до позашляховика місцевого жителя і таким чином перевезли їх на сушу.

Відео: (tsn.ua)

Як повідомлялося, після тривалої зливи у Києві значно підтопило дороги, вода потрапила навіть всередину транспорту. Відео відповідного матеріалу опублікували в мережі Facebook. У коментарях до відеозапису користувачі віджартовуються, кажучи, що давно хотіли потрапити до Венеції. Деякі вважають, що після підтоплення міського транспорту він нарешті стане чистіше.

Нагадаємо, що синоптики обіцяють продовження зливових дощів. Укргідрометцентр опублікував прогноз, в якому повідомляється, що на початку липня очікується дощова і спекотна погода.

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