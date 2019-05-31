ЧП в Харькове: колесо от электрички влетело в салон с пассажирами

В Харькове произошел неприятный инцидент. В электричке "Харьков - Золочев" в одном из вагонов на ходу оторвалось колесо и влетело в салон с пассажирами. Об этом сообщается в группе "Жить в Харькове" в Facebook.

По данным очевидцев, никто из пассажиров не пострадал. Мужчина, который ехал на том самом месте, куда прилетела запчасть, незадолго до происшествия пересел.

Стало известно, что у одного из вагонов электрички вырвало фланец - металлический плоский диск. Обстоятельства данного инцидента выясняются.

В Харькове у электрички оторвалось колесо и влетело в вагон (видео: facebook.com/myharkov)

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

Скриншот с Facebook

Гиперлуп в процессе обкатки;

Почему эти вагоны не декоммунизировали в первую очередь?

Повезло мужчине...

Скриншот с Facebook

Не понимаю!!! Если осталось по пять шесть электричек из 100 сокращенных. Неужели нельзя было выбрать приличные;

Где он чайник взял?

И там дороги плохие?

Напомним, что Укрзализныця начнет возвращать доплаченные деньги за кондиционер, если он не будет работать после официальной жалобы пассажира.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця заплатит 3,6 миллиона гривен за ремонт кондиционеров в вагонах.

Мы также писали о том, что Укразализныця попала в скандал из-за состояния пригородных электричек.