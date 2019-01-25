ЧП в школе: под Одессой учительница пришла на урок с гранатой

Коллаж РБК-Украина

Полиция всех эвакуировала из здания школы

Сегодня, 25 января, из средней школы № 4 города Измаил Одесской области эвакуировали детей и учителей из-за того, что преподаватель принесла в учебное заведение гранату. Об этом сообщает местное издание "Odessa Online".

В полицию поступило сообщение, что в школе находится граната. Прибыв на место, правоохранители действительно обнаружили гранату РГД-5 со сломанной чекой, которая лежала в кабинете военной подготовки.

В ходе беседы с полицией преподаватель объяснил, что гранату принесла его 68-летняя коллега. Женщина рассказала, что нашла ее в своем доме, который купила 22 года назад.

После обнаружения боеприпаса все ученики и преподаватели школы были эвакуированы. В ходе экспертизы было установлено, что напугавшая всю школу граната оказалась учебной.

По словам владелицы гранаты, она хотела продемонстрировать школьникам боеприпас, чтобы они знали, как он выглядит, и никогда не брали его в руки.

Напомним, что на днях в Фастове Киевской области полиция нашла в гараже у 60-летнего местного жителя гранаты, тротиловые шашки и почти двести патронов.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили и обезвредили гранату в медицинском университете Ивано-Франковска. Боеприпас нашли на территории кафедры физического воспитания.

Мы также сообщали о том, что в Тернополе умер пострадавший 42-летний мужчина от взрыва гранаты в общежитии. Погибшим оказался участник войны в Абхазии и на Донбассе Михаил Башаев (Шамиль).