"Чтобы сын гордился": трогательная история бойца ООС покорила сеть (фото)

Фото: Боєць АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Воин рассказал, почему и когда решил пойти на фронт

Украинский военнослужащий с позывным "Синий" растрогал сеть историей, как решился пойти на фронт и почему подписал контракт с ВСУ. Об этом говорится на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Синий – так представился он нам. А потом пояснил: позывной, который походит от фамилии. Что толкнуло подписать контракт? – размышляет он без единственной нотки пафоса. – Отдать долги родине, своей стране, соседям. Чтобы соседи детей не упрекали. Чтобы сын гордился", - говорится в сообщении.

Фото: украинский боец с позывным "Синий" (facebook.com/backandalive)

Также боец рассказал, что на фронте находится с 2014 года.

"Синий восстанавливал завод, который был разграблен и вывезен оккупантами. Работал, время пришло – пошел на войну", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: скриншот поста (facebook.com/backandalive)

В то же время пользователи сети были растроганы историей бойца.

"Слава героям Украины. Возвращайся живим", - сказала пользователь Тома Мазур.

"Лупи чешуйчастых, браток. Удачи и победы", - уточнил юзер Бил Баллонур.

"Пусть вас Бог бережет", - подчеркнула пользователь Елена Михайленко.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Напомним, известная украинская волонтер Наталья Юсупова сделала публикацию на своей странице в Facebook, где попросила небезразличных граждан о помощи украинским военным.

Ранее Юсупова остро высказалась о моральных ценностях и коррупции при ДТП в Украине.

Также Наталья Юсупова вспомнила, как начала заниматься волонтерством.

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